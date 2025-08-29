Моуринью уволили из «Фенербахче» после непопадания в Лигу чемпионов. Неустойка — 15 миллионов евро

Да и в целом, «Фенербахче» потратил больше 100 миллионов евро за два сезона: в прошлом году — почти 68 миллионов, этим летом закупились еще на 46 (всего 114 миллионов). До прихода португальского тренера максимум тратили 15 миллионов на Дженгиза Юндера из «Марселя».