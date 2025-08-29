Моуринью уволили из «Фенербахче» после непопадания в Лигу чемпионов. Неустойка — 15 миллионов евро

«Фенербахче» объявил о расторжении контракта с главным тренером Жозе Моуринью после невыхода клуба в общий этап Лиги чемпионов. Незадолго до этого португальский специалист выступил с критикой в адрес руководства, сетуя на недостаточное количество трансферов.
Заявление «Фенербахче»
Моуринью руководил командой с июня 2024 года. В сезоне-2024/25 стамбульцы заняли 2-е место в чемпионате Турции, уступив лидерство «Галатасараю».
В среду, 27 августа, «Фенербахче» проиграл португальской «Бенфике» (0:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (первая игра — 0:0) и не смог отобраться в общий этап турнира.
«Мы расстались с Жозе Моуринью, который тренировал нашу команду. Благодарим его за работу и желаем ему успехов в его будущей карьере», — сообщила пресс-служба «Фенера».
По информации Fanatik, Жозе получит 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.
Несколько дней назад Моуринью устроил очередной скандал
На пресс-конференции перед ответной игрой с «Бенфикой» Жозе раскритиковал руководство «Фенербахче» — вскипел из-за трансферной кампании: «Если бы ЛЧ была жизненно важна, руководство бы что-то сделало между матчами с “Фейеноордом” и “Бенфикой”. Мы играем в обоих раундах одним составом, клуб не приложил дополнительных усилий».
Звучало странно, ведь при Моуринью стамбульцы совершили два самых дорогих трансфера в истории. А между матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой» купили Нене Доргелеса из «Зальцбурга» за 18 миллионов евро.
Да и в целом, «Фенербахче» потратил больше 100 миллионов евро за два сезона: в прошлом году — почти 68 миллионов, этим летом закупились еще на 46 (всего 114 миллионов). До прихода португальского тренера максимум тратили 15 миллионов на Дженгиза Юндера из «Марселя».
Очевидно, руководству «Фенера» не понравилась речь Жозе, а непопадание в общий этап ЛЧ еще сильнее подтолкнуло к решению уволить тренера. В Турции Моуринью скандалил почти каждый месяц — с болельщиками, судьями, тренерами, игроками, журналистами. Все устали от его выходок.
Что дальше?
До этого последним местом работы Особенного была «Рома», которую он тренировал с мая 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальца римляне стали победителями первого в истории розыгрыша Лиги конференций в сезоне-2021/22. В следующем году клуб дошел до финала Лиги Европы, в котором проиграл «Севилье» (1:1, 1:4 в серии пенальти).
На протяжении карьеры Моуринью также возглавлял «Порту» (2002−2004), «Интер» (2008−2010), английские «Челси» (2004−2007, 2013−2015), «Манчестер Юнайтед» (2016−2018) и «Тоттенхэм» (2019−2021), мадридский «Реал» (2010−2013).
Вместе с «Челси» Жозе стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал кубок и суперкубок страны. С «МЮ» португалец выиграл Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016).
Моуринью — двукратный победитель Лиги чемпионов — с «Порту» (2004) и «Интером» (2010), обладатель Кубка УЕФА (2003), двукратный чемпион Португалии, двукратный чемпион Италии и чемпион Испании.
62 года — не тот возраст, чтобы завершать тренерскую карьеру. Вероятно, в скором времени Жозе снова появится в одном из известных клубов. Некоторые букмекеры уже сделали линию на то, что Моуринью возглавит «МЮ» вместо Рубена Аморима. Учитывая, в каком положении сейчас находятся манкунианцы, вероятность такого исхода событий не самая низкая.
Автор: Роман Кольцов
