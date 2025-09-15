На матч «Кайрат» — «Реал» будут продавать не более двух билетов в одни руки

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» из Алма-Аты и мадридским «Реалом» начнется 23 сентября. Продавать будут не более двух билетов в одни руки, сообщила пресс-служба казахстанского футбольного клуба.