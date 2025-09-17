Ради такого мы и ждали ЛЧ! Камбэк «Юве» с «Боруссией» после 90-й минуты — это нечто

Вообще второй тайм по содержанию получился значительно веселее, чем первый. Серу Гирасси уже через три минуты после ассиста на Адейеми обязан был забивать сам, но из убойной позиции попал в плечо Микеле Ди Грегорио. После этого уже «Ювентус» начал давить. В том числе Тён Копмейнерс упустил отличный шанс, чтобы сравнять счёт. Зато чуть позже это сделала главная звезда «Ювентуса» на сегодня. Кенан Йылдыз забил красивым дальним ударом. Он такое любит.