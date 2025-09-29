Крачковский: у «Кайрата» точно есть шансы на ничью с «Реалом»

Бывший полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский высказался об игре команды перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом», а также оценил шансы казахстанской команды на победу.
«Все и так знают про “Реал” абсолютно всё. Не надо рассказывать, что это за клуб. “Кайрат” не может рассчитывать на победу с “Реалом”, но на ничью — вполне. Для испанцев добавит трудностей долгий перелёт и новое место. На ничью у “Кайрата” точно есть шансы. Каждый футболист захочет проявить себя в этой игре», — сказал Крачковский Metaratings.ru.
«Кайрат» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов проиграл лиссабонскому «Спортингу» на выезде со счётом 1:4.
Во вторник, 30 сентября команда в Алматы на домашнем поле примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.