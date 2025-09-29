Роберто Карлос поделился впечатлениями от первых часов в Алматы

В рамках встречи с болельщиками в Алматы легенда «Реала», трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского клуба Роберто Карлос, эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента Meta-ratings.kz о первых впечатлениях от пребывания в Казахстане.
«Алматы — хороший и красивый город. Погода не такая холодная. Люди добрые, доброжелательные, открытые. Есть всё, чтобы называть Алматы большим городом», — сказал бразилец.
Роберто Карлос посетил Алматы в составе делегации мадридского «Реала» в преддверии матча команды во втором туре общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».
«Кайрат» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов проиграл лиссабонскому «Спортингу» на выезде со счётом 1:4.
Во вторник, 30 сентября команда в Алматы на домашнем поле примет мадридцев. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.