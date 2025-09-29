Роберто Карлос поделился впечатлениями от первых часов в Алматы

В рамках встречи с болельщиками в Алматы легенда «Реала», трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского клуба Роберто Карлос, эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента Meta-ratings.kz о первых впечатлениях от пребывания в Казахстане.