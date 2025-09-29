Роберто Карлос пожелал «Кайрату» и «Реалу» две вещи перед игрой Лиги чемпионов

— Видите ли вы, какой большой ажиотаж вызывает приезд «Реала»? Как считаете, какая будет атмосфера на стадионе?
— Да, конечно, все хотят посмотреть на «Реал Мадрид», но на самом деле это хорошая возможность показать себя всей стране. В Лиге чемпионов выступают сильнейшие клубы и игроки. Поздравляю и удачи.
— Краткое пожелание обеим командам?
— Забитых мячей и удачи, — сказал Карлос.
Роберто Карлос посетил Алматы в составе делегации мадридского «Реала» в преддверии матча команды во втором туре общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».
«Кайрат» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов проиграл лиссабонскому «Спортингу» на выезде со счётом 1:4. «Реал» дома победил «Марсель» (2:1).
Во вторник, 30 сентября «Кайрат» в Алматы на домашнем поле примет мадридцев. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.