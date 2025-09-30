Казахстан увидел «Реал», но Мбаппе нокаутировал «Кайрат» хет-триком

«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что “Кайрат” оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали “Реал” в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез. “Реал” — это легенда футбола, и никто не спорит, что они фавориты. Но для меня важнее не то, что скажет табло после финального свистка, а то, с каким сердцем выйдет наша команда. Я жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно — за клуб, за город, за страну. Что они оставят на поле всю душу и характер. Сам факт этого матча уже вписан в историю, но я верю, что наша команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости и радости за свой клуб», — говорил в интервью «СЭ» глава наблюдательного совета казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.