Казахстан увидел «Реал», но Мбаппе нокаутировал «Кайрат» хет-триком

Матч национального масштаба
Первой, конечно, была «Астана». Благодаря этой команде десять лет назад в Казахстане впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов. Но для «Кайрата» все было вновинку. А великий «Реал» не сравнить с уже приезжавшими в страну «Атлетико» и «Бенфикой». Да и «МЮ» с «Челси» играли здесь в турнирах рангом ниже — Лиге Европы и Лиге конференций. Соответственно и ажиотаж в связи с визитом «Королевского клуба» получился невиданным, а при 23-тысячной вместимости домашней арены «Кайрата» число желающих попасть на трибуны превышало эту цифру в несколько раз.
Только официальных заявок было подано 140 тысяч, и, как рассказал главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин, футболистам выдавали только по пять билетов. Так что счастливчиков пришлось определять даже среди родных и близких. А в электронной очереди на момент старта продаж значилось 200 тысяч человек. Фанаты приехали встречать «Реал» в аэропорт, дежурили у гостиницы, где мадридцы выкупили все номера, а у стадиона некоторые собрались за несколько часов до начала предыгровой тренировки испанцев. В день матча там собралось вдвое больше людей, чем могли попасть на трибуны.
«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что “Кайрат” оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали “Реал” в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез. “Реал” — это легенда футбола, и никто не спорит, что они фавориты. Но для меня важнее не то, что скажет табло после финального свистка, а то, с каким сердцем выйдет наша команда. Я жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно — за клуб, за город, за страну. Что они оставят на поле всю душу и характер. Сам факт этого матча уже вписан в историю, но я верю, что наша команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости и радости за свой клуб», — говорил в интервью «СЭ» глава наблюдательного совета казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.
В первом туре в Лиссабоне получились 1:4 от «Спортинга», но и тогда у «Кайрата» появились первые поводы для гордости. Например, яркая игра в воротах 18-летнего Калмурзы (а ведь это был его второй матч за главную команду). Или исторический первый гол клуба на таком уровне за авторством бразильца Эдмилсона Сантоса. А в России наверняка следили за бывшими краснодарцами в центре обороны — Егором Сорокиным и Александром Мартыновичем, в карьере которого уже был такой же исторический прорыв в основную часть главного еврокубка с «быками».
Голевой пас Куртуа
Стартовал «Кайрат» в фирменном для нынешнего турнира стиле — со молниеносного штурма в домашней игре. И забить на первых минутах мог не Мбаппе, который, вопреки слухам из Испании, вышел в основе, а главный талант Казахстана — обладатель контракта с «Челси» Сатпаев. 17-летний форвард, считающий Килиана своим кумиром, бил головой с нескольких метров, но направил мяч точно в руки Куртуа.
Причем это был не секундный всплеск — хозяева удивляли опешивший от такой наглости «Реал» агрессивным прессингом. Словно сливочные не пришли в себя после унижения в мадридском дерби, по итогам которого Хаби Алонсо на три четверти изменил линию защиты. Там остался только Хейсен, а Рауль Асенсио оказался на фланге. Но, конечно, наивно было рассчитывать, что гости не покажут себя. Промах убегавшего к воротам Винисиуса Жуниора, блокированная Сорокиным атака Арды Гюлера из центра штрафной, крутой сейв Калмурзы после удара Мбаппе — острота у ворот хозяев росла в геометрической прогрессии. Итог — неудачная скидка Сорокина к своим воротам, фол голкипера на Мастантуоно, и Мбаппе с пенальти забил в восьмом официальном матче подряд.
Понятно — это была встреча соперников разного уровня, но «Кайрат» довольно долго смотрелся достойно. Только класс — решает. Не успели на трибунах восхититься агрессией хозяев и действиям в чужой штрафной Мартыновича, как Куртуа — который вроде бы был под давлением — запустил мяч в направлении Мбаппе, и тот красиво переиграл Калмурзу. Потрясающее исполнение, и лишь второй голевой пас вратарей «Реала» в ЛЧ со времен отличившегося еще в конце прошлого века Канисареса. Забивший же 60 мячей в Лиге чемпионов Мбаппе уникален, так как ни один мадридец не записывал на себя четыре первых гола в одной еврокубковой кампании.
Когда терять стало нечего, «Кайрат» смело пошел вперед и даже напрягал Куртуа. Хотя тот и не творил чудеса, как великолепный Калмурза. Даже хет-трик Мбаппе (5-й мадридский в ЛЧ после Роналдо, Бензема и дважды отличавшегося Криштиану) и 0:5 на табло не отменяет оваций для юного вратаря. А вот забить его партнерам не удалось: арбитр при помощи ВАР отменил пенальти после падения Громыко. «Кайрат» пытался, Казахстан получил футбольный праздник, только «Реал» — другая галактика.
Андрей Кузичев