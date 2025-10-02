Крачковский: «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом»

«У “Кайрата” есть шансы на успех в следующих матчах Лиги чемпионов. Недавно “Кайрат” уступил “Реалу”, но получил важный опыт. “Кайрат” спрогрессировал благодаря матчу с “Реалом”. Матчи с “Интером” и “Арсеналом” будут тяжёлыми. Но шансы у “Кайрата” в этих играх всё равно есть», — сказал Крачковский Metaratings.ru.
Казахстанский клуб занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда не набрала ни одного очка, забив один гол и пропустив девять.
21 октября «Кайрат» на домашнем стадионе примет кипрский «Пафос» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти