Крачковский: «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.45
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.02
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Брага
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.55
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.85
П2
1.55
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
12.50
П2
45.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.70
П2
1.92
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
7.79
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
5.10
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ягеллония
0
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.35
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
2.26
X
2.90
П2
4.35
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
2
:
Рапид В
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ноа
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.60
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зриньски
2
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
62.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо Мх
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.20
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.37
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.36
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.58
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.47
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.43
П2
7.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.72
П2
3.29
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.52
X
4.82
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.89
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.88
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Крачковский: «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом»

Бывший полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский высказался о поражении команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5), а также оценил перспективы казахстанского клуба.

Источник: Metaratings.ru

«У “Кайрата” есть шансы на успех в следующих матчах Лиги чемпионов. Недавно “Кайрат” уступил “Реалу”, но получил важный опыт. “Кайрат” спрогрессировал благодаря матчу с “Реалом”. Матчи с “Интером” и “Арсеналом” будут тяжёлыми. Но шансы у “Кайрата” в этих играх всё равно есть», — сказал Крачковский Metaratings.ru.

Казахстанский клуб занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда не набрала ни одного очка, забив один гол и пропустив девять.

21 октября «Кайрат» на домашнем стадионе примет кипрский «Пафос» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.

Кайрат
0:5
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
Составы команд
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Кайрат
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
12
Угловые
2
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти