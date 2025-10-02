Крачковский: «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом»

«У “Кайрата” есть шансы на успех в следующих матчах Лиги чемпионов. Недавно “Кайрат” уступил “Реалу”, но получил важный опыт. “Кайрат” спрогрессировал благодаря матчу с “Реалом”. Матчи с “Интером” и “Арсеналом” будут тяжёлыми. Но шансы у “Кайрата” в этих играх всё равно есть», — сказал Крачковский Metaratings.ru.