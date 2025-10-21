«Барселона» разгромила «Олимпиакос», Фермин сделал хет-трик, у Рэшфорда дубль

У хозяев отметился хет-триком Фермин Лопес, Маркус Рэшфорд забил два мяча, еще один гол на счету Ламина Ямаля. Единственный гол гостей на счету Аюба Эль-Кааби.
«Олимпиакос» завершил встречу вдесятером: на 57-й минуте вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.
«Барселона» поднялась на третье место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Олимпиакос» идет на 32-й строчке с 1 очком.
В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Брюгге», а «Олимпиакос» примет на своем поле ПСВ.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Хосе Луис Мендилибар
Голы
Барселона
Фермин Лопес
7′
Фермин Лопес
(Педро Фернандес)
39′
Ламин Ямаль
68′
Маркус Рэшфорд
(Алехандро Бальде)
74′
Фермин Лопес
(Руни Барджи)
76′
Маркус Рэшфорд
(Педри)
79′
Олимпиакос П
Аюб Эль-Кааби
54′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
16
Фермин Лопес
14
Маркус Рэшфорд
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
23
Жюль Кунде
75′
4
Рональд Араухо
3
Алехандро Бальде
23′
75′
35
Херард Мартин
10
Ламин Ямаль
75′
19
Руни Барджи
27
Педро Фернандес
59′
21
Френки де Йонг
8
Педри
80′
28
Марк Берналь
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
20
Коштинья
45
Панайотис Рецос
5
Лоренсо Пирола
32
Сантьяго Эссе
35′
57′
14
Дани Гарсия
39′
3
Франсиско Ортега
53′
70
Бруно Оньемаечи
10
Желсон Мартинш
46′
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
55′
77′
11
Роман Яремчук
22
Шикинью
31′
8
Диогу Насименту
9
Аюб Эль-Кааби
77′
99
Мехди Тареми
Статистика
Барселона
Олимпиакос П
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
7
2
Угловые
7
2
Фолы
7
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти