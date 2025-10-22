«Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Английский «Арсенал» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.
В составе победителей голы забили Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64), Виктор Дьёкереш (67, 70).
«Арсенал» одержал третью победу подряд, команда набрала 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией» 4 ноября, «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
