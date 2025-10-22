Ричмонд
«Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» одержал третью победу подряд и занимает третье место.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Английский «Арсенал» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе победителей голы забили Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64), Виктор Дьёкереш (67, 70).

«Арсенал» одержал третью победу подряд, команда набрала 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией» 4 ноября, «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Арсенал
4:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Диего Симеоне
Голы
Арсенал
Габриэл Магальяйнс
57′
Габриел Мартинелли
64′
Виктор Дьекереш
67′
Виктор Дьекереш
70′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
11
Габриел Мартинелли
2
Вильям Салиба
41
Деклан Райс
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
10
Эберечи Эзе
72′
3
Кристиан Москера
14
Виктор Дьекереш
83′
23
Микель Мерино
6
Габриэл Магальяйнс
72′
16
Кристиан Нергор
36
Мартин Субименди
38′
72′
22
Итан Нванери
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
17
Давид Ганцко
24
Робен Ле Норман
75′
8
Пабло Барриос
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
72′
11
Тьяго Альмада
23
Николас Гонсалес
63′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
33′
63′
4
Конор Галлахер
6
Коке
63′
10
Алекс Баэна
9
Александр Серлот
72′
7
Антуан Гризманн
Статистика
Арсенал
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
8
1
Угловые
3
4
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти