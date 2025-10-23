Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Футболисты «Реала» победили «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Испанцы одержали третью победу со старта турнира.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский «Реал» со счетом 1:0 победил итальянский «Ювентус» в домашнем матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Гол на 57-й минуте забил Джуд Беллингем.

Для «Реала» это третья победа со старта турнира. До этого испанский клуб дома переиграл французский «Марсель» (2:1) и на выезде разгромил казахстанский «Кайрат» (5:0). После трех туров «Реал» идет на 5-м месте с 9 очками, такого же результата смогли добиться французский «Пари Сен-Жермен», германская «Бавария», итальянский «Интер» и английский «Арсенал».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 3-й тур, 22.10.2025, 22:00
Реал
1
Ювентус
0

«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда дважды сыграла вничью: дома с германской «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и на выезде с испанским «Вильярреалом» (2:2). Клуб находится вне зоны плей-офф, занимая 25-е место с 2 очками.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против английского «Ливерпуля» 4 ноября. «Ювентус» в этот же день примет португальский «Спортинг».

В других матчах игрового дня итальянская «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с чешской «Славией» (0:0), «Бавария» дома разгромила бельгийский «Брюгге» (4:0), английский «Челси» в родных стенах переиграл нидерландский «Аякс» (5:1), французский «Марсель» в гостях оказался слабее португальского «Спортинга» (1:2).

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.