Футболисты «Реала» победили «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский «Реал» со счетом 1:0 победил итальянский «Ювентус» в домашнем матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Гол на 57-й минуте забил Джуд Беллингем.
Для «Реала» это третья победа со старта турнира. До этого испанский клуб дома переиграл французский «Марсель» (2:1) и на выезде разгромил казахстанский «Кайрат» (5:0). После трех туров «Реал» идет на 5-м месте с 9 очками, такого же результата смогли добиться французский «Пари Сен-Жермен», германская «Бавария», итальянский «Интер» и английский «Арсенал».
«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда дважды сыграла вничью: дома с германской «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и на выезде с испанским «Вильярреалом» (2:2). Клуб находится вне зоны плей-офф, занимая 25-е место с 2 очками.
В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против английского «Ливерпуля» 4 ноября. «Ювентус» в этот же день примет португальский «Спортинг».
В других матчах игрового дня итальянская «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с чешской «Славией» (0:0), «Бавария» дома разгромила бельгийский «Брюгге» (4:0), английский «Челси» в родных стенах переиграл нидерландский «Аякс» (5:1), французский «Марсель» в гостях оказался слабее португальского «Спортинга» (1:2).
О Лиге чемпионов
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.