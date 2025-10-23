«Реал» превращается в монстра. Мадридцы нанесли 28 ударов по воротам «Ювентуса», но забили лишь однажды

Большая проверка
«Реал» под началом Хаби Алонсо производит мощное впечатление. Сливочные лидируют в примере и к матчу 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» подошли в статусе явного фаворита. Главный тренер мадридцев перед игрой не скупился на комплименты в адрес своих футболистов — отмечал отличную форму Килиана Мбаппе, называл Тибо Куртуа лучшим вратарем мира и сравнивал Арду Гюлера с Месутом Озилом. Но вместе с тем отмечал: «Любая итальянская команда, испытывающая трудности, может быть опасна. Мы не должны забывать историю. “Ювентус” — отличный клуб, как в прошлом, так и в настоящем».
И это был не просто традиционный реверанс в адрес соперника. Недавно «Реал» вдребезги разбился о прессинг «Атлетико» в мадридском дерби. Поражение 2:5 подсветило все слабые места пока еще только строящегося проекта — и уязвимость при построении атак, и провалы на стандартах у своих ворот. «Королевскому клубу» требовалась реабилитация, но не с командами уровня «Вильярреала» или «Хетафе», а с настоящим грандом.
«Юве», несмотря на все трудности последних лет, остается в числе лучших в Европе. Слухи о возможной отставке Игора Тудора ходят уже не первую неделю, туринцы и правда тяжело вкатываются в новый сезон и пока точно не выглядят как монолитный коллектив, всерьез претендующий на скудетто. Но матчи «Реала» и «Юве» в Лиге чемпионов — это всегда вещь в себе. Хотя в этом турнире бьянконери чаще всего примеряли на себя роль проигравших.
Алонсо удивил агрессивностью расстановки — Тшуамени оказался единственным опорником в составе, а роли инсайдов получили ультраатакующие Гюлер и Беллингем. Также бросалось в глаза отсутствие травмированного Дина Хейсена, что могло негативно сказаться на качестве первого паса. Тудор ответил сдерживающей схемой 3−4−2−1, в которой Тюрам и Копмейнерс должны были создать блок перед тройкой обороны, а Йылдыз, Маккенни и Влахович — обеспечить динамику при контратаках.
Здорово начали, но быстро сдулись
Если для «Ювентуса» строгость линий была обязательна при игре на сдерживание, то позиции футболистов атаки «Реала» оказались скорее условными. Мадридцы тут же взяли мяч под контроль и много комбинировали, создавая перегруз для обороняющихся и меняясь местами. Так Гюлер и Беллингем смещались то к центру, то ближе к флангам, Браим Диас уходил на позицию нападающего, а Мбаппе смещался левее, после чего снова следовала рокировка.
Тем не менее, на стартовом отрезке острее атаковал «Ювентус». Правда, в штрафную «Реала» мяч удавалось доставлять крайне редко, поэтому приходилось прибегать к дальним ударам. Маккенни и Гатти проверили Куртуа мощными выстрелами, но бельгийский вратарь был начеку. Впоследствии гости пытались выходить в контратаки через Влаховича — серб неплохо цеплялся за мячи, только больше опасных подходов, по сути, не произошло.
А вот «Реал» постепенно набирал обороты. К исходу получаса игры мадридцы обложили «Ювентус» стандартами, а процент владения взлетел до 70. Туринцы не очень здорово смотрелись на угловых, и Тшуамени спокойно мог открывать счет, если бы не попал точно в Ди Грегорио. Итальянский вратарь действовал уверенно, а на 41-й минуте по-настоящему спас, справившись с выпадом Мбаппе в ближнем бою. Беллингем и Винисиус ушли в тень, а вот Килиан творил. В концовке тайма француз эффектно раскачал Камбьязо за счет микродриблинга и покатил на Милитао — защитник выцеливал «девятку», но немного не попал. Тудору необходимо было принимать какие-то решения, чтобы отодвинуть игру от ворот Ди Грегорио, иначе последствия могли стать самыми печальными.
Супершанс Влаховича и вышедший из тени Винисиус
Но, похоже, хорватского тренера устраивал ход матча. К тому же, его команда после перерыва наконец-то снова стала бить по воротам. Сначала в штрафную «Реала» прорвался Калюлю, удар которого заблокировал Милитао. А спустя несколько минут после обреза партнера бразильцу пришлось через половину поля мчаться за Влаховичем. Душан успел к мячу первым, но Эдер успел оттеснить его чуть левее створа, что резко снизило шансы на гол. А добил их блестящий Куртуа, вовремя вышедший наперерез форварду. Определенно, это был самый острый момент у гостей.
И когда казалось, что «Юве» нащупывает уязвимость в обороне соперника, «Реал» забил. Проснулся Винисиус: накрутил нескольких защитников и с левой пробил в направлении дальнего угла — мяч отскочил от штанги, и первым на подборе оказался Беллингем, которому оставалось лишь расстрелять ворота.
После этого «Реал» не успокоился и продолжил давить. Главным действующим лицом оставался Мбаппе, который чуть не прошил Ди Грегорио ударом из-за штрафной. Почти тут же приложился с лета Вальверде, спас вовремя подставивший ногу Гатти. К 70-й минуте «Юве» поплыл — Ди Грегорио совершил двойной сейв, Гатти снова выручил, на этот раз подстраховав своего голкипера на ленточке.
Динамики и остроты «Юве» помогли добавить свежие Консейсау, Опенда и Дэвид. Последний имел отличный шанс сравнять счет, но его нивелировал отчаянный бросок Рауля Асенсио. На последних минутах издали пробивал Костич — Куртуа снова продемонстрировал, что никогда не выключается из игры.
1:0 — «Реал» одержал третью победу в Лиге чемпионов и с уверенностью подходит к класико. 28 ударов отразили степень превосходства мадридского гранда. Ну, а «Юве», хотя и мог рассчитывать на ничью, все же пока находится на другом уровне. Две ничьи и поражение — явно не то, чего от туринцев ждут руководство и болельщики. Возможно, грядет очередная перезагрузка.
Автор: Марк Бессонов
Хаби Алонсо
Игор Тудор
Джуд Беллингем
57′
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
14
Орельен Тшуамени
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
21
Браим Диас
61′
84′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
84′
30
Франко Мастантуоно
17
Рауль Асенсио
88′
16
Гонсало Гарсия
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
16
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
6
Ллойд Келли
24
Даниэле Ругани
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
27
Андреа Камбьясо
88′
18
Филип Костич
9
Душан Влахович
74′
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
74′
20
Лоис Опенда
10
Кенан Йылдыз
74′
30
Жонатан Давид
19
Кефрен Тюрам
62′
7
Франсишку Консейсау
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
