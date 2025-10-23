«Реал» превращается в монстра. Мадридцы нанесли 28 ударов по воротам «Ювентуса», но забили лишь однажды

А вот «Реал» постепенно набирал обороты. К исходу получаса игры мадридцы обложили «Ювентус» стандартами, а процент владения взлетел до 70. Туринцы не очень здорово смотрелись на угловых, и Тшуамени спокойно мог открывать счет, если бы не попал точно в Ди Грегорио. Итальянский вратарь действовал уверенно, а на 41-й минуте по-настоящему спас, справившись с выпадом Мбаппе в ближнем бою. Беллингем и Винисиус ушли в тень, а вот Килиан творил. В концовке тайма француз эффектно раскачал Камбьязо за счет микродриблинга и покатил на Милитао — защитник выцеливал «девятку», но немного не попал. Тудору необходимо было принимать какие-то решения, чтобы отодвинуть игру от ворот Ди Грегорио, иначе последствия могли стать самыми печальными.