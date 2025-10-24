АЕК Николича разгромил соперника в ЛК со счетом 6:0, «Шахтер» проиграл «Легии», пропустив на 90+4 минуте

Дублем в составе греческой команды отметился Абубакари Койта.
В другом матче игрового дня украинский «Шахтер» проиграл «Легии» — 1:2. Пропустив первым от Рафала Аугустыняка, «Шахтер» ответил мячом Луки Мейреллиса. Победу польскому коллективу принес точный удар оформившего дубль Аугустыняка на 90+4 минуте.
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
23.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
OPAP Arena
Главные тренеры
Марко Николич
Джимми Телин
Голы
АЕК
Абубакари Койта
(Орбелин Пинеда)
11′
Абубакари Койта
(Лазарос Рота)
18′
Никлас Элиассон
(Орбелин Пинеда)
27′
Рэзван Марин
(Францди Пьерро)
55′
Лука Йович
(Мият Гачинович)
81′
Дерек Кутеса
(Роберт Любичич)
87′
Составы команд
АЕК
1
Томас Стракоша
29
Джеймс Пенрайс
19
Никлас Элиассон
21
Домагой Вида
44
Филипе Релваш
35′
13
Орбелин Пинеда
12
Лазарос Рота
76′
4
Марко Груич
11
Абубакари Койта
64′
7
Дерек Кутеса
18
Рэзван Марин
68′
23
Роберт Любичич
14
Францди Пьерро
68′
9
Лука Йович
20
Петрос Манталос
76′
8
Мият Гачинович
Абердин
1
Димитар Митов
22
Джек Милн
2
Никки Делвин
5
Матс Кнустер
59′
28
Александр Йенсен
27
Марко Лазетич
21
Топи Кескинен
32′
26
Алфи Доррингтон
7
Адиль Аушиш
46′
8
Данте Полвара
17
Йеспер Карлссон
72′
9
Кусини Йенги
16
Стюарт Армстронг
62′
10
Лейтон Кларксон
4
Грэм Шинни
46′
18
Анте Палаверса
Статистика
АЕК
Абердин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
2
Фолы
11
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
