АЕК Николича разгромил соперника в ЛК со счетом 6:0, «Шахтер» проиграл «Легии», пропустив на 90+4 минуте

Футбол. Лига конференций
23.10
Риека
0
:
Спарта П
0
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

АЕК Николича разгромил соперника в ЛК со счетом 6:0, «Шахтер» проиграл «Легии», пропустив на 90+4 минуте

В Греции состоялся матч второго тура основного раунда Лиги конференций, в котором АЕК, возглавляемый бывшим тренером ЦСКА и «Локомотива» Марко Николичем, разгромил шотландский «Абердин» со счетом 6:0.

Источник: Sport24

Дублем в составе греческой команды отметился Абубакари Койта.

В другом матче игрового дня украинский «Шахтер» проиграл «Легии» — 1:2. Пропустив первым от Рафала Аугустыняка, «Шахтер» ответил мячом Луки Мейреллиса. Победу польскому коллективу принес точный удар оформившего дубль Аугустыняка на 90+4 минуте.

АЕК
6:0
Первый тайм: 3:0
Абердин
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
23.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
OPAP Arena
Главные тренеры
Марко Николич
Джимми Телин
Голы
АЕК
Абубакари Койта
(Орбелин Пинеда)
11′
Абубакари Койта
(Лазарос Рота)
18′
Никлас Элиассон
(Орбелин Пинеда)
27′
Рэзван Марин
(Францди Пьерро)
55′
Лука Йович
(Мият Гачинович)
81′
Дерек Кутеса
(Роберт Любичич)
87′
Составы команд
АЕК
1
Томас Стракоша
29
Джеймс Пенрайс
19
Никлас Элиассон
21
Домагой Вида
44
Филипе Релваш
35′
13
Орбелин Пинеда
12
Лазарос Рота
76′
4
Марко Груич
11
Абубакари Койта
64′
7
Дерек Кутеса
18
Рэзван Марин
68′
23
Роберт Любичич
14
Францди Пьерро
68′
9
Лука Йович
20
Петрос Манталос
76′
8
Мият Гачинович
Абердин
1
Димитар Митов
22
Джек Милн
2
Никки Делвин
5
Матс Кнустер
59′
28
Александр Йенсен
27
Марко Лазетич
21
Топи Кескинен
32′
26
Алфи Доррингтон
7
Адиль Аушиш
46′
8
Данте Полвара
17
Йеспер Карлссон
72′
9
Кусини Йенги
16
Стюарт Армстронг
62′
10
Лейтон Кларксон
4
Грэм Шинни
46′
18
Анте Палаверса
Статистика
АЕК
Абердин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
2
Фолы
11
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
