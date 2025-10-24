Голевое безумие в Лилле с шикарным пасом Чалова, Иосифов и Лисакович побеждают с «Целе», «Рома» проваливается в Европе

Если в серии А у «Ромы» все прекрасно, то в Европе ситуация непростая. После обидного поражения от «Лилля» проблемы возникли и против «Виктории». Открывший счет Аду оторвался от пытавшегося сфолить на нем, но рухнувшего на газон защитника, а Суаре метров с тридцати попал точно в нижний угол. Даже заработанный «волками» пенальти вызывал тревогу, ведь «Олимпико» не забыл, как туром ранее римляне смазали три подхода к точке (11-метровый дважды перебивали). Однако в этот раз на поле был Дибала, у которого, в отличие от Довбика и Соуле, железные нервы и теперь 200 мячей на профессиональной уровне. Команда Джан Пьеро Гасперини вернулась в игру, но так и не спасла ее. А гол на пятой добавленной минуте отменили из-за офсайда. Два домашних поражения подряд — сенсация от «Ромы» со знаком «минус».