Голевое безумие в Лилле с шикарным пасом Чалова, Иосифов и Лисакович побеждают с «Целе», «Рома» проваливается в Европе

Без шансов для «Црвены звезды»
У «Црвены Звезды», в стартовом составе которой вышел Наир Тикнизян, был шанс открыть счет. Однако «Брагу» в дебюте выручил голкипер, а в середине первого тайма бывший игрок «Локомотива» не успел за забеганием Рикарду Орты (речь и подстраховке после позиционного просчета партнера), и тот выложил мяч на ногу открывшему счет Франу Наварро. Еще одна случившаяся с белградцами неприятность — травма Арнаутовича, который в центре поля получил удар в район колена и не смог продолжить игру.
И этим все не ограничилось, а потеря в центре поля обернулась вторым голом. Португальцы издевательски раскатали оборону гостей и вывели на удар только появившегося на поле Доргелеса. «Брага» продолжает идти без потерь, и после первого блока матчей четверга возглавила таблицу. А вот у «Црвены Звезды» всего одно очко по итогам трех туров. Матч жизни для чемпионов Сербии — встреча с «Лиллем», но даже в Белграде команда Владана Милоевича не будет фаворитом. Выход в плей-офф при таком раскладе станет равносилен подвигу.
Первая победа ПАОК
В сравнении с предыдущими турами за ПАОК из-за травмы не мог сыграть Магомед Оздоев, однако российское представительство в старте обеспечило решение Рэзвана Луческу отправить на острие атаки Федора Чалова. Это было первое появление экс-армейца на поле со 2 октября, так как в победной битве с «Олимпиакосом» (2:1) форвард отсутствовал по медицинским причинам, после чего его оставили в запасе во встрече с АЕК (0:0).
Встречи с принципиальными соперниками стали закалкой перед визитом в Лилль, где «двуглавые орлы» справились с атаками хозяев на начальном отрезке, а потом выдали образцовый отрезок. Мейте, который не праздновал гол в ворота бывшей команды, удался коварный удар с линии штрафной. Потом Михайлидис от собственной штрафной запустил мяч в направлении Живковича, и капитан гостей поставил вратаря тупик ударом в ближний угол. Украшением же первого тайма стала третья голевая атака, в которой стянувший на себя внимание защитников Чалов отметился красивым пасом пяткой, после чего с обороной издевательски разобрался Константелиас.
Прошлый раз такой шок по итогам первого тайма еврокубкового матча «Лилль» пережил дома в 2012-м — во встрече с белорусским БАТЭ. А ПАОК сделал то, что греческим командам удавалось только один раз. Речь о трех голах во Франции, и в 1975-м тоже отличилась команда из Салоник. Правда, 50 лет назад встреча с «Лионом» завершилась вничью (3:3), тогда как сейчас «двуглавые орлы» своего не упустили и одержали первую в турнире победу. Но все было возможно, ведь «доги» отыграли два мяча. Берке Озер, который стал кошмаром пенальтистов «Ромы», снова отразил удар с точки. И все же Живкович исправился, оформив дубль с игры, а гол хозяев в компенсированное время отменили. Настоящее безумие! В следующем туре ПАОК примет дома «Янг Бойз».
«Целе» держит уровень
Никита Иосифов, который представляет нашу страну в Лиге конференций, снова был заметной фигурой в составе «Целе». После его фирменной крученой подачи от угла штрафной цель поразил лучший снайпер словенцев Ковачевич, однако ВАР обнаружил фол со стороны форварда. Но все же без дежурного гола хорват не остался: получив пас от поигравшего в РПЛ Лисаковича, убрал финтом двух защитников и выстрелил в дальний угол. А второй гол Ковачевича — грудью почти с линии ворот — один из самых простых в карьере.
Команда Альберта Риеры подтверждает свой статус четвертьфиналиста прошлого розыгрыша и двумя победами сделала серьезную заявку на выход в плей-офф. То же самое можно сказать про «Ноа», за который выступает воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян. Чемпионы Армении начали турнир с победы, а теперь добились ничьей в Румынии. Автором спасительного гола стал прицельно пробивший головой в нижний угол Мулахусейнович.
Сенсация в Девентере
Поначалу для «Астон Виллы» все напоминало легкую прогулку. Гессан, который летом перебрался в Англию из «Ниццы», наконец-то забил своей первый гол в новой команде, а потом — наказав соперника за ошибку при розыгрыше от мяча от ворот — создал убойный момент для упустившего свой шанс Уоткинса. Однако в концовке первого тайма команда Унаи Эмери при стандарте слишком высоко поднял линию обороны, и банальный заброс за спины защитникам закончился тем, что мяч резко взмыл в воздух и спланировал в сетку через обескураженного Эмилиано Мартинеса.
Виновником рокового рикошета оказался Пау Торрес, и он же после перерыва проспал длинный пас Крамера и позволил Дейлу вывести голландцев вперед. Провальная игра испанца, однако за звание неудачника вечера с ним может поспорить набравший сейчас отличную форму Буэндия. После того, как доставший мяч у линии поля Кеш попал защитнику в руку, аргентинец неудачно исполнил пенальти и пробил выше цели. «Вилла» споткнулась после двух побед, а в Девентере успех отмечали с размахом, запустив фейерверк, не дождавшись финального свистка.
Победная премьера Дайча
В Ноттингеме устроили овацию новому главному тренеру Шону Дайчу. А как иначе, если он воспитанник «лесников», хотя на профессиональном уровне не сыграл за «Форест» ни одного матча?! Теперь от него ждут чуда после кошмарного периода под началом Ангелоса Постекоглу, потому что прагматик Дайч по стилю куда ближе скандально уволенному Нуну Эшпириту Санту.
Первый гол новой эпохи забил Гиббс-Уайт, который после попадания мяча в руку защитника реализовал пенальти. И добытый минимальный перевес пришлось прагматично отстаивать, так как «Порту» категорически не соглашался на первое в сезоне поражение. На счастье хозяев, ответный гол долго выступавшего в Англии Беднарека отменили из-за офсайда. А второй пенальти хозяев — уже в исполнении Игора Жезуса — сделал премьеру Дайча победной. Ждем продолжения в АПЛ?
Пенальти-шоу
Игра в Стамбуле превратилась в шоу пенальти. При этом назначен был только один 11- метровый — когда Штиллер при подаче углового задержал руками Шкриньяра, и Керем Актюркоглу безупречно пробил с точки. А потом ВАР пришлось исправлять судейские ошибки. В первом случае ошибочных санкций избежал «Штутгарт», так как в начальной стадии атаки игрок «Фенербахче» попал в офсайд. Затем же — после похода арбитра к монитору — выяснилось, что Штиллера никто не сбивал, и он сам после своего удара наступил на ногу защитнику. У Доменико Тедеско, который периодически призывал трибуны жарче поддерживать «канареек», отличное настроение после второй победы в турнире.
Итальянцы — как на качелях
Если в серии А у «Ромы» все прекрасно, то в Европе ситуация непростая. После обидного поражения от «Лилля» проблемы возникли и против «Виктории». Открывший счет Аду оторвался от пытавшегося сфолить на нем, но рухнувшего на газон защитника, а Суаре метров с тридцати попал точно в нижний угол. Даже заработанный «волками» пенальти вызывал тревогу, ведь «Олимпико» не забыл, как туром ранее римляне смазали три подхода к точке (11-метровый дважды перебивали). Однако в этот раз на поле был Дибала, у которого, в отличие от Довбика и Соуле, железные нервы и теперь 200 мячей на профессиональной уровне. Команда Джан Пьеро Гасперини вернулась в игру, но так и не спасла ее. А гол на пятой добавленной минуте отменили из-за офсайда. Два домашних поражения подряд — сенсация от «Ромы» со знаком «минус».
Другая команда из Италии — «Болонья» — добилась первой в турнире победы. В Бухаресте красно-синие забили два быстрых гола с интервалом в три минуты. Герой данного отрезка — Даллинга, который вырезал пас в район дальней штанги на Одгора, а потом сам забил с подбора. Правда, в концовке первого тайма ФКСБ создал целую серию моментов, гости не пропустили только благодаря блестящей игре Скорупски. И все же вскоре после перерыва Бирлиджа сумел пробить с лета из-под зазевавшегося Лукуми. Это стало хорошей встряской для команды Винченцо Итальяно, и в оставшееся время «Болонья» была куда ближе к третьему голу, чем хозяева к спасению. Для красно-синих это первый гостевой успех в еврокубках с 1999 года, когда они в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит» (3:0).
«Лион» среди лидеров, «Ницца» — на дне
У «Лиона» три победы в трех турах, а «Базель» легко отделался, пропустив до перерыва всего один гол. Только он получился очень обидным, ведь соперник воспользовался грубой ошибкой при розыгрыше от своих ворот. А мяч в сетку отправил капитан «ткачей» Толиссо, который по числу еврокубковых голов за клуб сравнялся со штатными форвардами Вильтором и Корне (по 8). Потом, правда, команда Паулу Фонсеки принялась транжирить моменты, и гости могли ее наказать. Но закончилось все так, как и должно было — голом Морейры, которого на свободном пространстве нашел Карабец.
«Ницца» верна себе в том плане, что пропускала первой во всех тринадцати еврокубковых матчах под началом Франка Эза. В Виго «орлят» огорчил забравший подбор у радиуса штрафной и выстреливший впритирку со штангой Аспас. 38-летний форвард забил в третьем матче подряд в исторической — 534 игре за «Сельту» (рекорд клуба). Но другой ветеран — Маркос Алонсо — допустил ошибку и позволил Шо сравнять счет. Однако жизнь «орлятам» осложнил Клосс, который к 38-й минуте наиграл на две желтых карточки. В итоге судьбу матча решил Борха Иглесиас — «Сельта» в этом сезоне побеждает только в ЛЕ.
Статистика дня
1-м испанцем, который, выступая в лигах топ-5, набрал 10 результативных баллов в текущем сезоне, стал нападающий «Райо Вальекано» Альваро Гарсия (7+3).
3 подряд поражения дома с учетом всех турниров «Рома» не терпела с 2011 года.
5 матчей с забитыми мячами составляет серия нападающего «Ференцвароша» и сборной Венгрии Варги.
6 подряд домашних побед «Фрайбурга» — рекорд для немецких команд в ЛЕ.
30 ударов (26 — из штрафной) в матче против «Слована» нанесли игроки АЗ. Это максимальный показатель голландской команды в еврокубках за последние шесть лет.
Андрей Кузичев