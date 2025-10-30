Глеб: в Лиге чемпионов российские клубы не были бы мальчиками для битья

«Только непосредственное участие российских клубов в матчах Лиги чемпионов показало бы, на каком месте они были в этом турнире. Но в ЛЧ российские клубы не были бы мальчиками для битья. Это точно. Конечно, они бы не занимали места в конце турнирной таблицы», — сказал Глеб Metaratings.ru.
В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года, а также была отстранена от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024.