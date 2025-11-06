«Карабах»-барабах

В среду, 5 ноября, завершился четвертый тур «Фазы лиги» главного еврокубка. В новом его формате, применяющемся второй сезон, этот турнир с участием 36 клубов заменил привычный групповой этап для 32 команд. В общей сложности в «Фазе лиги» восемь туров, то есть позади осталась ровно половина дистанции. И после нее взгляд на турнирную таблицу фиксирует тот факт, что, конечно, год назад, когда придуманный Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заковыристый формат только дебютировал, все было повеселее. Тогда после четырех туров сомнения вызывала судьба сразу нескольких фаворитов. Спотыкались «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», ПСЖ. А те, кто за них переживал, волновались не насчет попадания гигантов в топ-восьмерку, которая выходит напрямую в ⅛ финала, а в принципе в кубковую стадию, хотя бы в появившийся благодаря реформе UEFA дополнительный раунд play-off. А чтобы не пропустить его, надо занять место не ниже 24-го. Все «подвисшие» гранды в конце концов выкрутились, но не без нервотрепки.