«Карабах»-барабах

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.41
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.91
X
4.26
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.90
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.49
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.67
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.19
П2
5.01
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.80
П2
7.42
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.11
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.90
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
4.05

«Карабах»-барабах

Аутсайдер главного футбольного еврокубка оказался на равных с грандами.

Источник: Reuters

Первая половина регулярного первенства Лиги чемпионов вылилась в настоящую катастрофу для двух заметных футбольных брендов — оставшихся без очков «Аякса» и «Бенфики», намекнула на возможные проблемы в борьбе за выход в play-off некоторых футбольных гигантов — например, «Барселоны» и «Челси», а также приблизила к кубковой стадии оказавшийся удивительно кусачим, несмотря на предстартовый статус аутсайдера, азербайджанский «Карабах».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 5.11.2025, 20:45
Карабах
2
Челси
2

В среду, 5 ноября, завершился четвертый тур «Фазы лиги» главного еврокубка. В новом его формате, применяющемся второй сезон, этот турнир с участием 36 клубов заменил привычный групповой этап для 32 команд. В общей сложности в «Фазе лиги» восемь туров, то есть позади осталась ровно половина дистанции. И после нее взгляд на турнирную таблицу фиксирует тот факт, что, конечно, год назад, когда придуманный Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заковыристый формат только дебютировал, все было повеселее. Тогда после четырех туров сомнения вызывала судьба сразу нескольких фаворитов. Спотыкались «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», ПСЖ. А те, кто за них переживал, волновались не насчет попадания гигантов в топ-восьмерку, которая выходит напрямую в ⅛ финала, а в принципе в кубковую стадию, хотя бы в появившийся благодаря реформе UEFA дополнительный раунд play-off. А чтобы не пропустить его, надо занять место не ниже 24-го. Все «подвисшие» гранды в конце концов выкрутились, но не без нервотрепки.

Сейчас классификация не такая забавная. Львиная доля фаворитов прошла стартовую половину без серьезных срывов. Три — какая-то удивительно пока мощная «Бавария», «Арсенал» и «Интер» — вообще без единого, набрав максимально возможное количество очков — 12. Но кое-что любопытное в этой в целом пресноватой таблице все равно находится.

Забавным, допустим, выглядит тандем аутсайдеров. Это — два звучных футбольных бренда с Кубками европейских чемпионов и прочими яркими достижениями в послужном списке.

«Бенфика» и «Аякс», правда, давно уже не относятся к сливкам футбольной элиты, но все-таки представить, что они разгонятся именно так — четырьмя подряд поражениями, было сложно. Случай с голландским клубом вообще какой-то аномальный. В этих четырех матчах «Аякс» пропустил 14 мячей, забив всего один.

Список клубов, которые, являясь грандами, тоже с оговоркам или даже без них, «подвисли», слегка или по полной, нидерландской и португальской командами не исчерпывается. За пределами «зоны play-off» — «Наполи» с «Ювентусом», в серединке иерархии, среди команд, у которых маловато очков, чтобы чувствовать себя уверенно, — «Атлетико» с дортмундской «Боруссией», также два настоящих великана — «Барселона» с «Челси». У каталонцев и лондонцев по семь баллов. Положение пока, понятно, далеко не катастрофическое, но по крайней мере в очень шаткое для какого-то из этих клубов оно может превратиться уже после следующего тура. В нем «Челси» принимает «Барселону». А у английского клуба, между прочим, непростой календарь на финише. В соперниках, наряду с кипрским «Пафосом», «Наполи» и «Аталанта», и встречи с ними — гостевые.

Намек на будущие проблемы «Барселоны» и «Челси» во многом возник как раз из-за их выступлений в четвертом туре. Каждый из клубов потерял в нем два очка в столкновении с котировавшимся гораздо ниже оппонентом. «Барселона» сыграла — 3:3, трижды отыгрываясь, с «Брюгге», а «Челси» кое-как спасся в завершившемся ничьей — 2:2 — матче с «Карабахом», в котором азербайджанский клуб был значительно острее.

Именно «Карабах» — наиболее очевидное на данный момент открытие «Фазы лиги».

Клуб, общую стоимость заявки которого Transfermarkt оценивает в €25 млн, в 45 раз скромнее, чем стоимость заявки последнего соперника (у лондонцев она превышает €1 млрд), демонстрирует в Лиге чемпионов поразительную кусачесть и до пересечения с английским клубом успел справиться с «Бенфикой» и «Копенгагеном». Иными словами, у него те же семь баллов, что у «Челси» с «Барселоной».

В предыдущем розыгрыше «зону play-off» замкнул «Брюгге», финишировавший 24-м. Он добыл 11 очков. На самом деле разглядеть шансы «Карабаха» достичь этой отметки совершенно нетрудно. В его календаре между двумя гостевыми матчами — с «Наполи» и «Ливерпулем» — разместились два домашних. А у себя в Баку «Карабах» почти всегда убедителен, кто бы ему ни противостоял: «Челси» в этом убедился на собственном опыте. И оппоненты в оставшихся встречах у него не то чтобы страшные — немецкий «Айнтрахт» и бедовый «Аякс», над которым издеваются все подряд.

Алексей Доспехов