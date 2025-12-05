Минские динамовцы уступили в матче Юношеской лиги УЕФА

В первом круге квалификации минские динамовцы по сумме двух поединков оказались сильнее сверстников из казахстанского «Ордабасы». В первой игре в Шымкенте была зафиксирована ничья — 1:1, а во втором матче белорусы одержали победу с результатом 2:0. Во втором раунде белорусы одолели в болгарском Разграде местный «Лудогорец» — сначала минчане уступили с минимальной разницей в счете — 0:1, а потом взяли реванш — 2:0 и прошли дальше.