Минские динамовцы уступили в матче Юношеской лиги УЕФА

Сегодня подопечные Сергея Яромко встречались с тбилисским «Динамо» и уступили со счетом 0:2. Оба мяча в ворота Данилы Радкевича хозяева забили в первой половине игры. Ответный поединок за выход в 1/16 финала также состоится на поле тбилисского стадиона имени Бориса Пайчадзе 10 декабря.
В первом круге квалификации минские динамовцы по сумме двух поединков оказались сильнее сверстников из казахстанского «Ордабасы». В первой игре в Шымкенте была зафиксирована ничья — 1:1, а во втором матче белорусы одержали победу с результатом 2:0. Во втором раунде белорусы одолели в болгарском Разграде местный «Лудогорец» — сначала минчане уступили с минимальной разницей в счете — 0:1, а потом взяли реванш — 2:0 и прошли дальше.
Два предыдущих сезона подряд минское «Динамо» добиралось только до второго отборочного раунда. Год назад динамовцы сначала дважды победили армянский «Пюник» из Еревана (4:2, 2:1), а потом уступили хорватскому клубу «Локомотив» из Загреба (1:2, 0:0). В 2023 году минчане одолели по сумме двух встреч «Лудогорец» (0:1, 2:0), а затем проиграли немецкому «Майнцу» (1:1, 1:2).
В прошлом сезоне победителем Юношеской лиги УЕФА в третий раз в истории стала испанская «Барселона». Два титула у английского «Челси», по одному в активе австрийского «Зальцбурга», испанского «Реала», греческого «Олимпиакоса», нидерландского «Алкмара», португальских «Бенфики» и «Порту».