«Шахтер» одержал третью подряд победу в Лиге конференций

По голу в составе победителей забили Лука Мейреллес и Исаке.
«Шахтер» одержал третью победу кряду и с 12 баллами на счету поднялся на второе место в турнирной таблице ЛК. В следующем матче украинский клуб сыграет против «Риеки».
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Национальный, 2578 зрителей
Главные тренеры
Джакомо Модика
Арда Туран
Голы
Шахтер
Лука Мейреллеш
(Ираклий Азаров)
61′
Исаке
(Педриньо)
64′
Составы команд
Хамрун Спартанс
1
Анри Бонелло
2
Рафаэл Компри
94
Райан Камензули
91
Марселина Эмерсон
27
Огнен Бьеличич
8
Матиас Гарсия
58′
10
Джозеф Мбонг
52′
65′
47
Муад Эль-Фанис
20
Йован Кадьенович
74′
5
Свен Ксерри
19
Н`Дри Филипп Коффи
65′
7
Шайсен Аттард
14
Семир Смайлагич
65′
99
Стейн Мейер
24
Анте Чорич
74′
33
Домантас Шимкус
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
37
Лукас Феррейра
29
Егор Назарина
18
Алаа Грам
5
Валерий Бондарь
14
Исаке
26
Ефим Конопля
10′
46′
17
Винисиус Тобиас
16
Ираклий Азаров
89′
74
Марьян Фарина
10
Педриньо
67′
7
Эгиналдо
90′
49
Лука Мейреллеш
81′
19
Каул Элиас
21
Артем Бондаренко
46′
27
Олег Очеретько
50′
Статистика
Хамрун Спартанс
Шахтер
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
18
Удары в створ
2
9
Угловые
3
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти