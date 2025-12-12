«Шахтер» одержал третью подряд победу в Лиге конференций

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2

«Шахтер» одержал третью подряд победу в Лиге конференций

Украинский «Шахтер» на выезде одержал победу над мальтийским «Хамруном» (2:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

Источник: Reuters

По голу в составе победителей забили Лука Мейреллес и Исаке.

«Шахтер» одержал третью победу кряду и с 12 баллами на счету поднялся на второе место в турнирной таблице ЛК. В следующем матче украинский клуб сыграет против «Риеки».

Хамрун Спартанс
0:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Национальный, 2578 зрителей
Главные тренеры
Джакомо Модика
Арда Туран
Голы
Шахтер
Лука Мейреллеш
(Ираклий Азаров)
61′
Исаке
(Педриньо)
64′
Составы команд
Хамрун Спартанс
1
Анри Бонелло
2
Рафаэл Компри
94
Райан Камензули
91
Марселина Эмерсон
27
Огнен Бьеличич
8
Матиас Гарсия
58′
10
Джозеф Мбонг
52′
65′
47
Муад Эль-Фанис
20
Йован Кадьенович
74′
5
Свен Ксерри
19
Н`Дри Филипп Коффи
65′
7
Шайсен Аттард
14
Семир Смайлагич
65′
99
Стейн Мейер
24
Анте Чорич
74′
33
Домантас Шимкус
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
37
Лукас Феррейра
29
Егор Назарина
18
Алаа Грам
5
Валерий Бондарь
14
Исаке
26
Ефим Конопля
10′
46′
17
Винисиус Тобиас
16
Ираклий Азаров
89′
74
Марьян Фарина
10
Педриньо
67′
7
Эгиналдо
90′
49
Лука Мейреллеш
81′
19
Каул Элиас
21
Артем Бондаренко
46′
27
Олег Очеретько
50′
Статистика
Хамрун Спартанс
Шахтер
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
18
Удары в створ
2
9
Угловые
3
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти