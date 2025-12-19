АЕК Николича выдал эффектный камбэк, финны отправили «Кристал Пэлас» в стыки, Ваноли снова провалился с «Фиорентиной»

Стабильность «Целе»
«Целе» осложнил себе жизнь двумя поражениями подряд. При невероятной плотности в таблице это стоило словенцам не только потери места в группе лидеров, но и падения за пределы топ-8. Таким образом, на финише основного этапа команда Альберта Риеры оказалась в классической ситуации, когда надо было делать, что должно, а дальше — будь, что будет.
В первом тайме у хозяев, в стартовом составе которого привычно вышел Никита Иосифов, атакующий КПД оказался нулевым. Не наблюдалось кардинальных изменений и после перерыва. Больше того, если бы не спасение Лебана, для хозяев все стало бы совсем печально. Чуда не случилось, но все же «Целе» может гордиться собой. После четвертьфинала в предыдущем розыгрыше серьезно обновившаяся команда удержала планку и сыграет в стыках.
АЕК Марко Николича сразу обрушился на румынские ворота. Задача «двуглавых орлов» была предельно ясной — не провалиться и финишировать в первой восьмерке. Но, не забив быстрый гол (было попадание в штангу), греки позволили «Университате» открыть счет. Причем гол Байарама оказался максимально обидным, так как вратарь коснулся мяча, однако тот, несмотря на усилия спешившего на помощь защитника, буквально заполз за ленточку.
И совсем все печально стало для хозяев после пропущенной быстрой контратаки с идеальным завершением в виде дальнего удара Чикэлдэу. Только после этого сплоховавший при втором взятии ворот ветеран Вида сократил отставание при подаче углового. А дальше случилась невероятная развязка. Еще на седьмой добавленной арбитром минуте АЕК был в таблице девятым. На восьмой Кутеса, который сыграл важнейшую роль в преодолении квалификационных раундов, в падении головой замкнул подачу Элиассона. Николич в этот момент выдал в камеру эмоциональную тираду, ведь греки вернулись в топ-8. А после пенальти, который Йович реализовал на 15-й компенсированной минуте (!), команда экс-тренера ЦСКА взлетела на третью строчку.
В АПЛ Гласнеру проще?
Не перестающий удивлять на внутренней арене «Кристал Пэлас» в Европе был далек от идеала. В ЛК «Орлы» чередовали победы с поражениями, и на финише основного этапа судьба попадания в топ-8 зависела в том числе от конкурентов. Плюс, КуПС был мотивирован возможностью попасть в стыки. Тем не менее, Оливер Гласнер не отказался от мощной ротации. Уче, который в прошлом туре отметился голом и результативной передачей, забил гол из футбольного симулятора. Нигериец у линии штрафной убрал финтом защитника и шведкой закрутил мяч в дальний верхний угол.
Все под контролем, однако после перерыва у лондонцев что-то сломалось. Финнам же хватило первого удара в створ, чтобы сравнять счет. Гласнера должно было расстроить то, что гости мастерски вышли из-под фирменного прессинга «Пэлас», а обычно надежная оборона не помешала как легко разобравшемуся с защитником в штрафной Саволайнену, так и пробившему практически без сопротивления Пажишеку. Это стало для англичан таким шоком, что через три минуты гости забрали подбор при подаче углового, и Сиссе коварно подставил ногу под удар Антви. А если бы не офсайд, на табло «Селлхерст Парк» зажглись бы цифры 1:3.
Но обошлось, и постепенно игра вернулась в привычное русло. Гласнер бросил в бой группу ключевых игроков, и уже с ними «Пэлас» после неосторожного грубого фола Антви в центре поля получил численное преимущество. Реализовать его удалось спустя три минуты — благодаря идеальной подаче Митчелла на голову Девенни. «Пэлас» буквально висел на финских воротах, Нкетиа бил в упор, но КуПС выстоял. Финны затянули фаворита в стыки, и сами сыграют там же.
Пушка Лежена
«Фиорентина» дважды играла в финале ЛК, а в прошлом сезоне оступилась за шаг до решающего матча. Однако сейчас у «фиалок» все сложно. Они в зоне вылета в Серии А. В Европе же победа над киевским «Динамо» в прошлом туре стала первой с конца октября. По большому счету, у бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли во Флоренции ничего не получается, и поговаривают, что ему — как и ранее Стефано Пиоли — светит отставка. В Лозанне игра гостей смотрелась уныло, за первый тайм они ни разу не попали в створ. Швейцарцы же вполне заслуженно повели в счете, когда Кана Бийик мягко навесил на голову грузину Сигуа. «Фиорентина» сыграет лишь в стыках и, скорее всего, уже с третьим за сезон тренером.
Редко радующий своих болельщиков выступлениями в еврокубках «Райо Вальекано» отлично прошел основной этап и финишировал на 5-м месте. «Дрита» ожидаемо не создала «пчелам» серьезных проблем, но при этом испанцам удалось материализовать свое игровое преимущество в гол в не самой очевидной ситуации. Тем сильнее впечатление от гола Лежена, который выстрелил с дальней дистанции, а мяч пошел по уходящей от вратаря траектории и вонзился под перекладину.
Но стоит ли этому удивляться, если с момента перехода француза в «Райо» в 2022 году он забил из-за пределов штрафной пять голов. По этому показателю среди защитников из лиг топ-5 Лежен уступает только признанным мастерам — Александеру-Арнольду (12) и Гримальдо (6). В четверг же герой матча еще и записал на свой счет результативный пас удвоившему счет Гумбау. Причем соперник сам привез гол, когда защитник отдал пас своему вратарю, тот взял мяч в руки, и был назначен свободный удар в десяти метрах от ворот.
В топ-8 — аутсайдер Бундеслиги
Если в чемпионате «Майнц» увяз на дне таблицы, то в ЛК у немецкой команды был реальный шанс ворваться в топ-8. Тем более, все решалось в очном споре с еще недавно лидировавшим «Самсунспором», а на выходных в первом же матче под началом Урса Фишера немцы вдохновились гостевой ничьей с «Баварией». Болельщики, которые по ходу второго тайма своей чрезмерной активностью спровоцировали остановку игры из-за файер-шоу, ждали продолжения и не разочаровались.
В концовке первого тайма Ли Чжэ Сон классным пасом среагировал на забегание Видмера, и швейцарец под давлением защитника нанес эффектный удар с носка. А вторая половина игры началась с попадания мяча в руку и реализованного Амири пенальти. «Майнц» — седьмой в таблице, но все же не он главный сюрприз топ-8. Это звание ушло кипрскому АЕК, который в концовке вырвал победу у «Шкендии». Легко представить масштаб праздника в Ларнаке, и какой шок испытал оказавшийся после поражения в Германии на двенадцатом месте «Самсунспор».
«Страсбур» — первый
«Страсбур» в последнее время буксует во французском чемпионате, однако в ЛК эльзасцы не упустили первое место. Гости из Исландии продержались сухими чуть более десяти минут, но капитулировали, когда Чилуэлл от линии поля выдал пас отправившему мяч под перекладину Нанаси. Швед вошел в историю клуба, как автор 100-го еврокубкового гола.
Вот только после легкого начала у «Страсбура» начались проблемы. Он упустил инициативу и позволил «Брейдаблику» отыграться, а давление по ходу второго тайма превратилось в шоу загубленных моментов. Промах дня на счету Чилуэлла, которого Морейра вывел на пустой угол. Но все же французы повторили клубный рекорд и оформили четыре подряд еврокубковых победы. Ключевым джокером оказался Энсисо, который вывел на решающий удар Годо, и уже сам поставил в игре точку с паса Нанаси в компенсированное время.
Между тем при счете 2:1 трибуны с облегчением выдохнули, когда ворота хозяев спасла перекладина. «Страсбур», который в режиме лайв пропускал на первое место «Ракув», все же выиграл основной этап. Вместе с французами, поляками, двумя АЕКами, «Райо» и «Майнцем» в ⅛ финала прошли пражская «Спарта» и «Шахтер».
Автор: Андрей Кузичев