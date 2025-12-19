АЕК Николича выдал эффектный камбэк, финны отправили «Кристал Пэлас» в стыки, Ваноли снова провалился с «Фиорентиной»

«Фиорентина» дважды играла в финале ЛК, а в прошлом сезоне оступилась за шаг до решающего матча. Однако сейчас у «фиалок» все сложно. Они в зоне вылета в Серии А. В Европе же победа над киевским «Динамо» в прошлом туре стала первой с конца октября. По большому счету, у бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли во Флоренции ничего не получается, и поговаривают, что ему — как и ранее Стефано Пиоли — светит отставка. В Лозанне игра гостей смотрелась уныло, за первый тайм они ни разу не попали в створ. Швейцарцы же вполне заслуженно повели в счете, когда Кана Бийик мягко навесил на голову грузину Сигуа. «Фиорентина» сыграет лишь в стыках и, скорее всего, уже с третьим за сезон тренером.