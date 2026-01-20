Казахстанский «Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче 7-го тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Астане.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74) и Брэндон Мехеле (84). У проигравших отличился Адилет Садыбеков (90+2).
20-летний Станкович забил первый мяч в Лиге чемпионов. Сербский полузащитник является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В составе «Кайрата» весь матч на поле провел российский защитник Егор Сорокин.
«Кайрат» после 7 матчей набрал 1 очко. Казахстанская команда занимает последнее, 36-е место в таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. «Брюгге» с 7 очками располагается на 23-й строчке.
В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель». Обе встречи пройдут 28 января.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти