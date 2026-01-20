Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.00
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.25
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.74
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Казахстанский «Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В седьмом туре общего этапа «Кайрат» проиграл «Брюгге».

Источник: ФК "Кайрат"

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче 7-го тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Астане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74) и Брэндон Мехеле (84). У проигравших отличился Адилет Садыбеков (90+2).

20-летний Станкович забил первый мяч в Лиге чемпионов. Сербский полузащитник является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В составе «Кайрата» весь матч на поле провел российский защитник Егор Сорокин.

«Кайрат» после 7 матчей набрал 1 очко. Казахстанская команда занимает последнее, 36-е место в таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. «Брюгге» с 7 очками располагается на 23-й строчке.

В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель». Обе встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Кайрат
1:4
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Голы
Кайрат
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Брюгге
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
Брюгге
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Статистика
Кайрат
Брюгге
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
3
Фолы
9
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти