Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
10.75
П2
1.08
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
39.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.48
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.58
П2
7.17
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Защитник «Кайрата» Сорокин назвал разочарованием поражение от «Брюгге» в ЛЧ

В интервью сайту Meta-ratings.kz российский защитник клуба Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ) «Кайрат» Егор Сорокин высказался об итогах матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА-2025/2026 с «Брюгге».

Источник: Metaratings.ru

«Разочарование и печаль. Думаю, видно, что мы не до конца готовы, не в оптимальном игровом тонусе. Будем продолжать набирать форму, ничего не меняется», — отметил Сорокин.

Встреча между «жёлто-чёрными» и «чёрно-синими» прошла 20 января на поле Центрального стадиона в Астане и завершилась крупным поражением подопечных Рафаэля Уразбахтина со счётом 1:4.

30-летний центрдеф Сорокин провёл на поле весь матч, но какими-либо результативными действиями не отметился.

Таким образом, клуб из Алма-Аты, набрав лишь один балл за семь матчей общего этапа ЛЧ, занимает последнее, 36-е место в таблице, лишившись шансов на попадание в стадию плей-офф.

«Королевские» под началом Ивана Леко набрали семь очков и занимают 23-ю позицию.

Кайрат
1:4
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Голы
Кайрат
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Брюгге
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
Брюгге
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Статистика
Кайрат
Брюгге
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
3
Фолы
9
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти