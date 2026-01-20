Защитник «Кайрата» Сорокин назвал разочарованием поражение от «Брюгге» в ЛЧ

«Разочарование и печаль. Думаю, видно, что мы не до конца готовы, не в оптимальном игровом тонусе. Будем продолжать набирать форму, ничего не меняется», — отметил Сорокин.
Встреча между «жёлто-чёрными» и «чёрно-синими» прошла 20 января на поле Центрального стадиона в Астане и завершилась крупным поражением подопечных Рафаэля Уразбахтина со счётом 1:4.
30-летний центрдеф Сорокин провёл на поле весь матч, но какими-либо результативными действиями не отметился.
Таким образом, клуб из Алма-Аты, набрав лишь один балл за семь матчей общего этапа ЛЧ, занимает последнее, 36-е место в таблице, лишившись шансов на попадание в стадию плей-офф.
«Королевские» под началом Ивана Леко набрали семь очков и занимают 23-ю позицию.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти