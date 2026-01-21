ПСЖ без Сафонова проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 21 января. Португальский «Спортинг» со счетом 2:1 обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.
В составе победителей оба мяча забил колумбиец Луис Суарес (74-я, 90-я минуты). У проигравших отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия (79), ранее выступавший за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов продолжает восстановление после перелома пальца и не попал в заявку на матч. В составе «Спортинга» 63 минуты на поле провел бывший защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш.
«Спортинг» и ПСЖ набрали по 13 очков. Французская команда располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, португальская — на 6-й. ПСЖ опережает «Спортинг» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В заключительном туре «Спортинг» на выезде сыграет с испанским «Атлетиком», ПСЖ примет английский «Ньюкасл». Встречи пройдут 28 января.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Руй Боржеш
Луис Энрике
Луис Хавьер Суарес
(Георгиос Ваяннидис)
74′
Луис Хавьер Суарес
90′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
79′
1
Руй Силва
90+6′
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
97
Луис Хавьер Суарес
90+4′
25
Гонсалу Инасиу
2
Матеус Рейс
5
Хидэмаса Морита
91
Рикарду Мангаш
59′
63′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
87′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
90′
14
Георгий Кочорашвили
52
Жоао Симоес
87′
27
Алиссон Сантос
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
66′
7
Хвича Кварацхелия
90+5′
8
Фабиан Руис
80′
6
Илья Забарный
29
Брэдли Барколя
71′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти