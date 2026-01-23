«Црвена Звезда» обыграла «Мальмё» в первом матче после возвращения Станковича

ТАСС, 22 января. Сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла шведский «Мальмё» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Мальмё.
Мяч на 16-й минуте забил Василие Костов.
«Црвена Звезда» провела первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера команды Деяна Станковича. В ноябре серб покинул аналогичную должность в московском «Спартаке». Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны.
«Црвена Звезда» набрала 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Мальмё» с 1 очком располагается на 34-й строчке. Шведская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.
В других матчах четверга французский «Лион» обыграл швейцарский «Янг Бойз» (1:0), германский «Фрайбург» победил израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:0), английская «Астон Вилла» оказалась сильнее турецкого «Фенербахче» (1:0), греческий ПАОК выиграл у испанского «Бетиса» (2:0). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев был заменен на 88-й минуте. Вничью завершились встречи между шотландским «Селтиком» и итальянской «Болоньей» (2:2), норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном» (3:3) и чешской «Викторией» и португальским «Порту» (1:1). Нидерландский «Фейенорд» со счетом 3:0 разгромил австрийский «Штурм», за который первый матч в сезоне провел российский вратарь Даниил Худяков.
В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.