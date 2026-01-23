«Црвена Звезда» обыграла «Мальмё» в первом матче после возвращения Станковича

В других матчах четверга французский «Лион» обыграл швейцарский «Янг Бойз» (1:0), германский «Фрайбург» победил израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:0), английская «Астон Вилла» оказалась сильнее турецкого «Фенербахче» (1:0), греческий ПАОК выиграл у испанского «Бетиса» (2:0). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев был заменен на 88-й минуте. Вничью завершились встречи между шотландским «Селтиком» и итальянской «Болоньей» (2:2), норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном» (3:3) и чешской «Викторией» и португальским «Порту» (1:1). Нидерландский «Фейенорд» со счетом 3:0 разгромил австрийский «Штурм», за который первый матч в сезоне провел российский вратарь Даниил Худяков.