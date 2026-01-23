Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

«Црвена Звезда» обыграла «Мальмё» в первом матче после возвращения Станковича

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

ТАСС, 22 января. Сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла шведский «Мальмё» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Мальмё.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 22.01.2026, 20:45
Мальме
0
Црвена Звезда
1

Мяч на 16-й минуте забил Василие Костов.

«Црвена Звезда» провела первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера команды Деяна Станковича. В ноябре серб покинул аналогичную должность в московском «Спартаке». Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны.

«Црвена Звезда» набрала 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Мальмё» с 1 очком располагается на 34-й строчке. Шведская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 22.01.2026, 20:45
ПАОК
2
Бетис
0

В других матчах четверга французский «Лион» обыграл швейцарский «Янг Бойз» (1:0), германский «Фрайбург» победил израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:0), английская «Астон Вилла» оказалась сильнее турецкого «Фенербахче» (1:0), греческий ПАОК выиграл у испанского «Бетиса» (2:0). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев был заменен на 88-й минуте. Вничью завершились встречи между шотландским «Селтиком» и итальянской «Болоньей» (2:2), норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном» (3:3) и чешской «Викторией» и португальским «Порту» (1:1). Нидерландский «Фейенорд» со счетом 3:0 разгромил австрийский «Штурм», за который первый матч в сезоне провел российский вратарь Даниил Худяков.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.