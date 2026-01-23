Станкович вывел «Црвену Звезду» в плей-офф, Эмери обыграл Тедеско, «Рома» мощно ворвалась в топ-8

Стабильность Тикнизяна и Оздоева
В первом официальном матче после возвращения Деяна Станковича в «Црвену Звезду» для Наира Тикнизяна ничего не изменилось — бывший футболист «Локомотива» вышел в стартовом составе чемпионов Сербии. Все, как при Владане Милоевиче, который после декабрьского увольнения оставил своему преемнику перспективное наследство — серию из трех сухих побед в ЛЕ. И красно-белые делали все, чтобы выдержать заданный темп. Едва не пропустив в дебюте, они провели классную атаку, которую начал экс-зенитовец Родригао, а ветеран Арнаутович выкатил мяч на пустой угол 17-летнему вундеркинду Костову. Этот гол, несмотря на достаточное количество моментов у гостей, так и остался единственным, гарантировав «Звезде» участие в плей-офф. Есть даже шанс забраться в топ-8, но многое зависит от конкурентов, и даже домашней победы над «Сельтой» может не хватить.
В матче с одной из сильнейших команд турнира — «Бетисом» — из двух российских легионеров ПАОК с первых минут на поле появился Магомед Оздоев. Федор Чалов в заявку не попал.
Якумакис, действовавший на острие атаки, сначала отметился мягкой подачей на голову Живковичу, а затем сам удвоил преимущество, реализовав пенальти. Тем не менее главным героем стал Константелиас. После непростого для хозяев первого тайма Рэзван Луческу выпустил одного из главных греческих талантов на замену — и тот кардинально изменил ход игры. Константелиас поучаствовал в первой голевой атаке, заработал 11-метровый и создал еще несколько опасных моментов, включая выход Тайсона один на один. Команда из Салоник, которой через неделю предстоит выезд в Лион, обеспечила себе участие в стыковых матчах.
Премьера Худякова
За тур до финиша в воротах «Штурма» наконец появился Даниил Худяков. Для голкипера, долго восстанавливавшегося после травмы, это был первый матч в сезоне. Однако сухим он оставался лишь пять минут — до углового «Фейеноорда» и неотразимого удара Ватанабе головой.
Японец — с тремя мячами лучший бомбардир роттердамцев в текущем розыгрыше Лиги Европы. Подобной результативности от защитников в еврокубках «Фейеноорд» не видел более тридцати лет — со времен Роналда Кумана.
Шансов спасти команду у российского вратаря было немного. Резкий удар Хадж-Муссы в ближний угол оказался слишком сложным, а третий мяч Гонсалу Боржеш забивал уже из площади ворот. Этот гол примечателен ассистом Шакила ван Перси. На выходных сын главного тренера забил свои дебютные голы на профессиональном уровне. Первый мяч он отправил в сетку пяткой, а сейчас точно так же отдал голевой пас. Только вряд ли это позволит «Фейеноорду» сыграть в плей-офф, а «Штурм» был обречен еще до стартового свистка.
Победный гол Санчо
Дуэль Доменико Тедеско и проводившего 100-й матч в ЛЕ Унаи Эмери стала одним из центральных событий тура. И совсем не потому, что оба специалиста работали в РПЛ со «Спартаком», а баск когда-то проходил «Фенербахче» на посту главного тренера красно-белых в ЛЧ. Это лишь любопытный для нас бонус, а на кону стояло место в топ-8. Отсюда близкие к оптимальным составы, которым не хватало лишь нескольких заметных фигур вроде снайпера «канареек» Талиски и голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса.
«Астон Вилла» смотрелась мощнее и закономерно повела в счете, когда рикошет после подачи Кэша оказался в пользу Санчо. Карьера Джейдона давно повернула не туда, и это не тот игрок, который блистал в Дортмунде, но он все равно особенный. В еврокубках забивает уже восемь сезонов подряд, и такой серией среди англичан за это время могут похвастаться только звезды — Кейн и Фоден.
Вышедшему на замену Талиске не позволил отличиться Бизот, отразивший выход один на один. Голкипер «Астон Виллы» во второй раз в турнире сыграл на ноль, совершив не менее восьми сейвов. Эти спасения обеспечили бирмингемцам прямой выход в ⅛ финала. «Фенербахче», которому предстоит выезд в Бухарест к ФКСБ, довольствуется стыковыми матчами.
«Лион» и «Фрайбург» в ⅛ финала
Лидировавший после шести туров «Лион» в Швейцарии рисковал пропустить после глупейшей ошибки. На выручку пришла перекладина, и это послужило для «ткачей» хорошей встряской. Они сами стали генерировать опасные моменты и ушли на перерыв с минимальным преимуществом благодаря настырности Мэйтленда-Найлса. Тот пошел в жесткий отбор в чужой штрафной и, завладев мячом, не оставил шансов вратарю. А отмена гола «Янг Бойз» после вердикта ВАР помогла французам не только сохранить победный счет в седьмом официальном матче подряд, но и выйти в ⅛ финала. Получился идеальный подарок главному тренеру Паулу Фонсеке по случаю 100-й игры в ЛЕ.
Такого же результата добился «Фрайбург», который в концовке все-таки дожал «Маккаби» благодаря подаче Гюнтера на голову пробившему в «девятку» Матановичу. Между тем еще две команды из лидирующей группы отложили решение своей судьбы до заключительного тура. Сенсационный «Мидтьюлланн» упустил победу над «Бранном», получив пенальти в свои ворота на 10-й добавленной арбитром минуте (3:3). А «Порту», напротив, в концовке спас гостевую игру с соседом по таблице «Викторией» (1:1).
«Ференцварошу», который недавно продал своего лучшего бомбардира Варгу в АЕК Марко Николича, явно не хватило атакующей мощи. Единственный гол венгры забили с пенальти, но не сумели сохранить минимальное преимущество.
В концовке классный дальний удар Зарури оказался спасительным для «Панатинаикоса». Рафаэль Бенитес, который в октябре сменил Руя Виторию, вывел греков в стыки. А «Ференцварошу», чтобы удержаться в восьмерке, потребуется положительный результат в Ноттингеме.
Вдохновение Пизилли
Самая громкая афиша в среду была у матча в Риме. Во-первых, Италия против Германии — это всегда интересно. Во-вторых, «Рома» и «Штутгарт» находились на границе первой восьмерки, а конкуренты сыграли так, что победа гарантировала кому-то из соперников резкий подъем наверх. Неудивительно, что встреча получилась очень напряженной и во многом равной. А в пользу «волков» чаша весов качнулась ближе к перерыву, когда Соуле отправил к воротам Пизилли, и тот безупречно пробил над вратарем.
Что-то похожее в начале второго тайма должен был исполнить Ундав, однако лучший снайпер швабов ударил низом и не смог переиграть вылетевшего навстречу Свилара.
Пизилли же в концовке практически повторил свой номер: получив передачу от Дибалы, он поразил ближний верхний угол. Команда Джан Пьеро Гасперини поднялась на шестое место, тогда как шансы «Штутгарта» избежать стыков стремятся к нулю.
Драма «Ноттингема» и гол за 35 секунд
Один из самых драматичных эпизодов тура произошел во втором тайме матча в Браге. За считаные минуты команды пережили целую гамму эмоций. Сначала хозяева негодовали из-за пенальти в свои ворота — фол на Макэйти, впрочем, был очевидным. Однако разочарование быстро сменилось восторгом: Хорничек отразил удар Гиббса-Уайта, который не реализовал уже вторую попытку с точки в текущем турнире.
На волне эмоций «Брага» провела образцовую атаку: пас пяткой, прострел Рикарду Орты — и автогол Йейтса.
Невезение «Ноттингема» на этом не закончилось. Шон Дайч лишь разводил руками, когда удар Айны приняла на себя перекладина, а затем Хорничек выдал серию из трех сейвов подряд.
Вдобавок ко всему «лесники» остались на заключительный тур без ключевого полузащитника Андерсона, который получил красную карточку. С другой стороны, он отбудет дисквалификацию к стыкам, где англичане сыграют с вероятностью 99,9 процента. А «Брага», победив без единого попадания в створ, идет пятой и в последнем туре сыграет с не самым грозным соперником — «Гоу Эхед Иглз».
«Лилль» начал игру в Виго с дикой ошибки Александро. Защитник сборной Бразилии из-за травмы не играл с сентября до начала января и тяжело набирает форму. После выздоровления он только раз вышел на поле и был удален на 14-й минуте матча Лиги 1. Второе же появление на поле запомнится всем поперечной передачей вдоль своей штрафной. Ее перехватил Борха Иглесиас, а ветеран «Сельты» Яго Аспас вывел на пустые ворота Сведберга. С момента стартового свистка прошло 35 секунд!
Шанс «догам» дало удаление соперника на исходе получаса игры. Однако Жиру, все же забив в концовке, упустил свой шанс при счете 1:0, хотя наносил удар из площади ворот. Зато бывший защитник «Рубина» Старфельт, которому при своей замене передал капитанскую повязку Аспас, отличился при подаче углового.
Гол шведа позволяет «Сельте» сохранять небольшие шансы на выход в топ-8. А «Лиллю» еще нужно цепляться за стыки, рассчитывая, что решивший свои вопросы «Фрайбург» приедет в гости без должной мотивации.
Статистика дня
1-й раз в карьере четыре еврокубковых поражения в одном сезоне потерпел нынешний главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо.
4 команды представлял форвард Санчо, забивая в еврокубках за «Боруссию» Дортмунд, «МЮ», «Челси» и «Астон Виллу». Последним англичанином с такими показателями был Питер Крауч.
8 ударов в створ без забитых мячей — худший еврокубковый показатель «Фенербахче» за 16 лет.
16 матчей провела «Ницца» в еврокубках под началом Франка Эза и ни разу не выиграла, однако «орлята» победили в первой же встрече с Клодом Пюэлем на скамейке.
18 раз в XXI веке «Лион» выходил в ⅛ финала еврокубков. Чаще, чем любая другая французская команда.
35 домашних матчей в январе остается непобежденным «Рейнджерс» (+31=4).
36 ударов нанесла «Болонья» в матче с «Селтиком» (2:2). Красно-синим не хватило трех попыток, чтобы повторить рекорд турнира, который в 2014 году в игре с «Эвертоном» установил «Вольфсбург».
150 голов в ЛЕ забил «Лион».
Автор: Андрей Кузичев