Станкович вывел «Црвену Звезду» в плей-офф, Эмери обыграл Тедеско, «Рома» мощно ворвалась в топ-8

В первом официальном матче после возвращения Деяна Станковича в «Црвену Звезду» для Наира Тикнизяна ничего не изменилось — бывший футболист «Локомотива» вышел в стартовом составе чемпионов Сербии. Все, как при Владане Милоевиче, который после декабрьского увольнения оставил своему преемнику перспективное наследство — серию из трех сухих побед в ЛЕ. И красно-белые делали все, чтобы выдержать заданный темп. Едва не пропустив в дебюте, они провели классную атаку, которую начал экс-зенитовец Родригао, а ветеран Арнаутович выкатил мяч на пустой угол 17-летнему вундеркинду Костову. Этот гол, несмотря на достаточное количество моментов у гостей, так и остался единственным, гарантировав «Звезде» участие в плей-офф. Есть даже шанс забраться в топ-8, но многое зависит от конкурентов, и даже домашней победы над «Сельтой» может не хватить.