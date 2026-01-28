Аршавин записал обращение к игрокам «Кайрата» перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом»

«Пацаны, привет! Давайте, все у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с “Эмирейтс”. Желаю вам удачи. Алга, “Кайрат”», — сказал Аршавин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Кайрата».
Матч пройдет сегодня, 28 января, и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Кайрат» набрал одно очко в семи турах Лиги чемпионов и за тур до конца общего этапа лишился шансов на попадание в плей-офф. «Арсенал» с 21 очком в семи играх досрочно квалифицировался в ⅛ финала турнира.