Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
53.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.39
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.09
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.30
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.20
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.59
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.14
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.75
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.84
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.64
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.81
П2
4.78
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.10
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Аршавин записал обращение к игрокам «Кайрата» перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Бывший футболист казахстанского «Кайрата» и английского «Арсенала» Андрей Аршавин записал видеообращение к футболистам клуба из Алма-Аты перед матчем команд в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: ФК "Кайрат"

«Пацаны, привет! Давайте, все у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с “Эмирейтс”. Желаю вам удачи. Алга, “Кайрат”», — сказал Аршавин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Кайрата».

Матч пройдет сегодня, 28 января, и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Кайрат» набрал одно очко в семи турах Лиги чемпионов и за тур до конца общего этапа лишился шансов на попадание в плей-офф. «Арсенал» с 21 очком в семи играх досрочно квалифицировался в ⅛ финала турнира.

