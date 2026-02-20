Агент Головина об удалении в ЛЧ: «Саша сам все понимает и будет помогать “Монако” решать задачи, поставленные руководством»

«Александр проводит все матчи на стабильно высоком уровне. Два удаления подряд? Мы разговаривали с Сашей, обсуждали это. Это футбол. Он все сам понимает и будет помогать в оставшихся матчах “Монако” решать те задачи, которые поставило руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».
На 46-й минуте встречи ЛЧ россиянин сфолил на хавбеке парижан Витинье, за что получил желтую карточку. После подсказки от ВАР судья изменил решение и показал Головину красную карточку.
13 февраля он получил две желтые карточки в матче 22-го тура Лиги 1 против «Нанта» (3:1).