«Фиорентина» вышла в ⅛ финала Лиги конференций

В первом матче стыкового раунда плей-офф «фиалки» на прошлой неделе победили на выезде в Белостоке польскую «Ягеллонию» со счетом 3:0. Основное время ответной игры во Флоренции завершилось со счетом 3:0 в пользу гостей. Хет-триком отметился 19-летний Бартош Мазурек (23, 45+3, 49).