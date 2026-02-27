«Фиорентина» вышла в ⅛ финала Лиги конференций

В первом матче стыкового раунда плей-офф «фиалки» на прошлой неделе победили на выезде в Белостоке польскую «Ягеллонию» со счетом 3:0. Основное время ответной игры во Флоренции завершилось со счетом 3:0 в пользу гостей. Хет-триком отметился 19-летний Бартош Мазурек (23, 45+3, 49).
В дополнительное время у «Фиорентины» отличились Николо Фаджоли (107) и Мойзе Кен (114), а в составе польской команды отличился Хесус Имас (118). На 120-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Ягеллонии» Бернарду Витал.
В перерыве главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли произвел замену вратаря, выпустив на поле Давида де Хеа вместо Луки Леццерини.
Соперником «Фиорентины» в ⅛ финала станет французский «Страсбур» или польский «Ракув».
Результаты других матчей игрового дня:
- «Риека» (Хорватия) — «Омония» (Кипр) — 3:1 (первый матч — 1:0);
- «Самсунспор» (Турция) — «Шкендия» (Северная Македония) — 4:0 (1:0).