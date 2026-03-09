Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.10
П2
2.47
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.91
П2
4.70
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.25
П2
3.45
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2

Рассекречена девушка Мбаппе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из Парижа, где проходил обследование травмированного колена.

Источник: Соцсети

Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Серхио Киранте.

Он сообщил, что футболист прилетел в столицу Испании вместе с физиотерапевтами «Реала» и несколькими доверенными лицами. На том же рейсе в Мадрид прибыла испанская актриса и модель Эстер Экспосито. Отмечается, что Мбаппе встречается с ней уже продолжительное время.

В 2024 году Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году. Вместе с мадридцами он выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций в сезоне-2020/2021.