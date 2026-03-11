«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» второй раз за сезон. У красных стамбульский комплекс

Для каждого болельщика «Ливерпуля» Стамбул — место славы. Город, в котором в 2005 году был сыгран один из величайших матчей в истории Лиги чемпионов. Тот самый, когда мерсисайдцы после первого тайма безнадежно проигрывали «Милану» (0:3), но сумели отыграться и взяли главный трофей европейского клубного футбола в серии пенальти.
Но вообще-то «Галатасарай» на своем поле регулярно создает проблемы английским клубам. «Ливерпуль» — в числе пострадавших: он приезжал в гости ко «львам» трижды и ни разу не смог их укротить (одна ничья и два поражения). В их числе — сентябрьский матч общего этапа нынешнего турнира, когда все решил реализованный Осимхеном пенальти (1:0).
Ворота гостей тогда защищал Мамардашвили, и этот же голкипер, который не участвовал в официальных матчах с 12 января, стал первым номером во вторник. Алиссон получил травму на тренировке и даже не приехал в Стамбул. Зато наконец-то вернулся в старт восстановившийся Вирц, и на первых минутах немец едва не наказал Чакыра за ошибку в передаче.
Однако хозяева выдержали стартовый натиск англичан, стали огрызаться и реализовали первый же стандарт. Габриэл Сара исполнил угловой, и Лемина открыл счет после скидки Осимхена. Нигериец явно вдохновился баннером, который фанаты посвятили ему и его семье, а перед стартовым свистком не сдержал слез. В центре гигантской композиции была покойная мать Виктора, которую он потерял еще ребенком. Так что Осимхен бился за свою семью, которой сейчас стал «Галатасарай», и не давал покоя обороне гостей.
Да и в целом хозяева в первом тайме были гораздо острее, и минимальный счет к перерыву — заслуга Мамардашвили. Особенно впечатлило, как грузин в броске вытянул из угла удар Санчеса.
Арне Слот, для которого это был 100-й матч во главе «Ливерпуля», вряд ли мог быть доволен происходившим на поле. Но голландцу точно должен был понравиться дебют второго тайма, по ходу которого Чакыр остановил неприятный удар Собослаи, а Мак Аллистер чуть-чуть промахнулся, атакуя из центра штрафной. Но в целом было видно: команда Окана Бурука оказалась готова к подобному развитию событий. Турки, в отличие от первой половины матча, не стали ввязываться в обмен атаками, а предпочли прежде всего надежно сыграть в обороне и пытались зацепиться за свои шансы в контратаках.
Ставка почти сыграла, когда двойная ошибка Конате закончилась тем, что Осимхен отправил мяч в пустые ворота. Однако «Ливерпуль» спас офсайд Барыша Йылмаза в начальной стадии атаки, так как турок явно отвлекал на себя внимание одного из защитников. К этому моменту гости как раз освежили фланги, причем Фримпонг сменил растворившегося на поле Салаха. Перестановки позволили усилить давление, однако хозяева самоотверженно сражались друг за друга.
Осимхен — пусть и не слишком часто — в ответ старался держать в напряжении оборону красных и Мамардашвили. Во внешнюю сторону сетки после красивого паса Барыша пяткой попал Сара. Бразильца сразу после этого сменил дополнительный защитник — Буй.
Последние минуты Бурук хотел провести максимально надежно, и план сработал. Не факт, что «Галатасарай» пройдет дальше. Особенно если вспомнить, как трусливо сыграли турки в ответном матче с «Ювентусом». Но главное — интрига в этой паре жива. И как минимум неделю красно-желтая часть Стамбула может гордиться тем, что их команда превратилась в головную боль для «Ливерпуля», у которого одна победа в шести играх с турками.
Кроме того, только «львы», «Реал» и «Наполи» выиграли у красных по три домашних матча. Попали в солидную компанию. Продолжение — через неделю на «Энфилде».
Андрей Кузичев