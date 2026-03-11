«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» второй раз за сезон. У красных стамбульский комплекс

Арне Слот, для которого это был 100-й матч во главе «Ливерпуля», вряд ли мог быть доволен происходившим на поле. Но голландцу точно должен был понравиться дебют второго тайма, по ходу которого Чакыр остановил неприятный удар Собослаи, а Мак Аллистер чуть-чуть промахнулся, атакуя из центра штрафной. Но в целом было видно: команда Окана Бурука оказалась готова к подобному развитию событий. Турки, в отличие от первой половины матча, не стали ввязываться в обмен атаками, а предпочли прежде всего надежно сыграть в обороне и пытались зацепиться за свои шансы в контратаках.