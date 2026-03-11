Ричмонд
«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» второй раз за сезон. У красных стамбульский комплекс

Сенсация в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Для каждого болельщика «Ливерпуля» Стамбул — место славы. Город, в котором в 2005 году был сыгран один из величайших матчей в истории Лиги чемпионов. Тот самый, когда мерсисайдцы после первого тайма безнадежно проигрывали «Милану» (0:3), но сумели отыграться и взяли главный трофей европейского клубного футбола в серии пенальти.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 20:45
Галатасарай
1
Ливерпуль
0

Но вообще-то «Галатасарай» на своем поле регулярно создает проблемы английским клубам. «Ливерпуль» — в числе пострадавших: он приезжал в гости ко «львам» трижды и ни разу не смог их укротить (одна ничья и два поражения). В их числе — сентябрьский матч общего этапа нынешнего турнира, когда все решил реализованный Осимхеном пенальти (1:0).

Ворота гостей тогда защищал Мамардашвили, и этот же голкипер, который не участвовал в официальных матчах с 12 января, стал первым номером во вторник. Алиссон получил травму на тренировке и даже не приехал в Стамбул. Зато наконец-то вернулся в старт восстановившийся Вирц, и на первых минутах немец едва не наказал Чакыра за ошибку в передаче.

Однако хозяева выдержали стартовый натиск англичан, стали огрызаться и реализовали первый же стандарт. Габриэл Сара исполнил угловой, и Лемина открыл счет после скидки Осимхена. Нигериец явно вдохновился баннером, который фанаты посвятили ему и его семье, а перед стартовым свистком не сдержал слез. В центре гигантской композиции была покойная мать Виктора, которую он потерял еще ребенком. Так что Осимхен бился за свою семью, которой сейчас стал «Галатасарай», и не давал покоя обороне гостей.

Да и в целом хозяева в первом тайме были гораздо острее, и минимальный счет к перерыву — заслуга Мамардашвили. Особенно впечатлило, как грузин в броске вытянул из угла удар Санчеса.

Арне Слот, для которого это был 100-й матч во главе «Ливерпуля», вряд ли мог быть доволен происходившим на поле. Но голландцу точно должен был понравиться дебют второго тайма, по ходу которого Чакыр остановил неприятный удар Собослаи, а Мак Аллистер чуть-чуть промахнулся, атакуя из центра штрафной. Но в целом было видно: команда Окана Бурука оказалась готова к подобному развитию событий. Турки, в отличие от первой половины матча, не стали ввязываться в обмен атаками, а предпочли прежде всего надежно сыграть в обороне и пытались зацепиться за свои шансы в контратаках.

Ставка почти сыграла, когда двойная ошибка Конате закончилась тем, что Осимхен отправил мяч в пустые ворота. Однако «Ливерпуль» спас офсайд Барыша Йылмаза в начальной стадии атаки, так как турок явно отвлекал на себя внимание одного из защитников. К этому моменту гости как раз освежили фланги, причем Фримпонг сменил растворившегося на поле Салаха. Перестановки позволили усилить давление, однако хозяева самоотверженно сражались друг за друга.

Чакыр исправил просчет защитников, остановив выход Экитике один на один. Когда же вратарь ошибся на выходе в единоборстве с ван Дейком, голу не дал состояться Санчес. А мяч «Ливерпуля», забитый после углового, отменил ВАР.

Осимхен — пусть и не слишком часто — в ответ старался держать в напряжении оборону красных и Мамардашвили. Во внешнюю сторону сетки после красивого паса Барыша пяткой попал Сара. Бразильца сразу после этого сменил дополнительный защитник — Буй.

Последние минуты Бурук хотел провести максимально надежно, и план сработал. Не факт, что «Галатасарай» пройдет дальше. Особенно если вспомнить, как трусливо сыграли турки в ответном матче с «Ювентусом». Но главное — интрига в этой паре жива. И как минимум неделю красно-желтая часть Стамбула может гордиться тем, что их команда превратилась в головную боль для «Ливерпуля», у которого одна победа в шести играх с турками.

Кроме того, только «львы», «Реал» и «Наполи» выиграли у красных по три домашних матча. Попали в солидную компанию. Продолжение — через неделю на «Энфилде».

Андрей Кузичев