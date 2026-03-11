«Барселона» забила на 6-й добавленной минуте и вырвала ничью в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий английской команды Харви Барнс на 86-й минуте встречи открыл счет. Каталонцы отыгрались в добавленное время — Ламин Ямаль реализовал пенальти, назначенный после фола Малика Тиау в своей штрафной.
Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
10.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Ханс-Дитер Флик
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Харви Барнс
(Алекс Мерфи)
86′
Барселона
Ламин Ямаль
90+6′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
34′
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
67′
21
Валентино Ливраменто
18
Уильям Осула
67′
10
Энтони Гордон
20
Энтони Эланга
67′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
90′
28
Джозеф Уиллок
90+4′
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
68′
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
88′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
88′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
70′
20
Дани Ольмо
22
Марк Берналь
73′
17
Марк Касадо
8
Педри
70′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
4
2
Угловые
9
4
Фолы
14
9
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти