Гвардиола сравнялся с Фергюсоном по числу матчей в Лиге чемпионов. Больше игр лишь у одного тренера

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола проводит свой 190-й матч в Лиге чемпионов на посту тренера — каталонец сравнялся по этому показателю с экс-рулевым «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
Только у одного тренера матчей в Лиге чемпионов больше — экс-тренер «Реала» и «Милана» Карло Анчелотти провел в турнире 218 игр.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
20′
Федерико Вальверде
27′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
42′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
58′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
83′
2
Даниэль Карвахаль
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
15
Арда Гюлер
70′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
76′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
76′
37
Мануэль Анхель
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
57′
45
Абдукодир Хусанов
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
26
Савио
46′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
70′
21
Райан Аит Нури
82′
42
Антуан Семеньо
70′
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
82′
7
Омар Мармуш
Статистика
Реал
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
7
4
Угловые
1
10
Фолы
11
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти