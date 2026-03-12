Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.05
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.65
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.30
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Сельта
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.19
П2
8.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.30
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Сигма
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.95
X
2.65
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Целе
0
:
АЕК
3
Все коэффициенты
П1
56.00
X
14.50
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Ракув
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.25
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

41-летний Тьяго Силва впервые в карьере сыграл в Лиге Европы

Защитник «Порту» Тьяго Силва принял участие в матче Лиги Европы против «Штутгарта» (2:1).

Источник: Getty Images

Для 41-летнего футболиста эта игра стала дебютной за карьеру во втором по значимости еврокубке.

Ранее Силва выступал лишь в Лиге чемпионов в составе «Милана», «ПСЖ» и «Челси».

Благодаря этому Силва (41 год и 171 день) стал самым возрастным полевым игроком на момент своего дебюта в Лиге Европы.

Штутгарт
1:2
Первый тайм: 1:2
Порту
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
12.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Франческо Фариоли
Голы
Штутгарт
Дениз Ундав
40′
Порту
Терем Моффи
(Борха Сайнс)
21′
Родриго Мора
(Зайду Сануси)
27′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
3
Рамон Хендрикс
11
Биляль Эль-Ханнус
90+3′
18
Джейми Левелинг
26
Дениз Ундав
24
Джефф Шабо
6
Ангело Штиллер
28
Николас Нарти
70′
14
Лука Хакес
9
Эрмедин Демирович
63′
8
Тиагу Томаш
29
Финн Ельч
48′
70′
10
Крис Фюрих
16
Атакан Каразор
84′
7
Максимилиан Миттельштедт
Порту
99
Диогу Кошта
20
Алберту Кошта
12
Зайду Сануси
90+4′
13
Пабло Росарио
3
Тиагу Силва
65′
5
Ян Беднарек
42
Секо Фофана
80′
22
Алан Варела
86′
86
Родриго Мора
59′
8
Виктор Фрохольдт
29
Терем Моффи
59′
11
Пепе
7
Виллиам Гомес
45+2′
70′
10
Габриэль Вейга
17
Борха Сайнс
59′
27
Дениз Гюль
Статистика
Штутгарт
Порту
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
14
Удары в створ
7
6
Угловые
1
3
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти