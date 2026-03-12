41-летний Тьяго Силва впервые в карьере сыграл в Лиге Европы

Для 41-летнего футболиста эта игра стала дебютной за карьеру во втором по значимости еврокубке.
Благодаря этому Силва (41 год и 171 день) стал самым возрастным полевым игроком на момент своего дебюта в Лиге Европы.
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
12.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Франческо Фариоли
Голы
Штутгарт
Дениз Ундав
40′
Порту
Терем Моффи
(Борха Сайнс)
21′
Родриго Мора
(Зайду Сануси)
27′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
3
Рамон Хендрикс
11
Биляль Эль-Ханнус
90+3′
18
Джейми Левелинг
26
Дениз Ундав
24
Джефф Шабо
6
Ангело Штиллер
28
Николас Нарти
70′
14
Лука Хакес
9
Эрмедин Демирович
63′
8
Тиагу Томаш
29
Финн Ельч
48′
70′
10
Крис Фюрих
16
Атакан Каразор
84′
7
Максимилиан Миттельштедт
Порту
99
Диогу Кошта
20
Алберту Кошта
12
Зайду Сануси
90+4′
13
Пабло Росарио
3
Тиагу Силва
65′
5
Ян Беднарек
42
Секо Фофана
80′
22
Алан Варела
86′
86
Родриго Мора
59′
8
Виктор Фрохольдт
29
Терем Моффи
59′
11
Пепе
7
Виллиам Гомес
45+2′
70′
10
Габриэль Вейга
17
Борха Сайнс
59′
27
Дениз Гюль
Статистика
Штутгарт
Порту
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
14
Удары в створ
7
6
Угловые
1
3
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
