«Будё-Глимт» с Хайкиным не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 17 марта. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 0:5 после дополнительного времени проиграл португальскому «Спортингу» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Лиссабоне.
Забитыми мячами отметились Гонсало Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, с пенальти), Максимилиано Араухо (92) и Рафаэл Нел (120+1).
Первый матч завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. 14 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба сообщал, что он продлил контракт с норвежской командой до лета 2027 года.
До сегодняшней встречи «Будё-Глимт» победил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.
В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и германским «Байером». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Руй Боржеш
Хьетиль Кнутсен
Гонсалу Инасиу
(Франсишку Тринкан)
34′
Педру Гонсалвеш
(Луис Хавьер Суарес)
61′
Луис Хавьер Суарес
78′
Максимилиано Араухо
(Франсишку Тринкан)
92′
Рафаэл Нел
(Даниэл Браганса)
120+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
74′
10
Жени Катаму
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
47′
20
Максимилиано Араухо
110′
26
Усман Диоманде
8
Педру Гонсалвеш
68′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
110′
15
Сулейман Файе
97
Луис Хавьер Суарес
116′
90
Рафаэл Нел
72
Эдуарду Куарежма
64′
6
Зено Дебаст
5
Хидэмаса Морита
68′
11
Нуну Сантуш
104′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
85′
24
Даниэль Басси
105+3′
19
Сондре Брунстад Фет
90′
8
Сондре Эукленн
9
Каспер Хег
68′
79′
14
Ульрик Сальтнес
118′
11
Оле Дидрик Бломберг
6′
85′
25
Исак Дюбвик Мяяття
10
Йенс Петтер Хауге
79′
21
Андреас Хельмерсен
6
Юстейн Гундерсен
106′
5
Хайтам Алеесами
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
