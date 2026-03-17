Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.80
П2
42.00
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.03
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

«Будё-Глимт» с Хайкиным не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Норвежская команда уступила «Спортингу» со счетом 0:5.

Источник: Getty Images

ТАСС, 17 марта. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 0:5 после дополнительного времени проиграл португальскому «Спортингу» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Лиссабоне.

Забитыми мячами отметились Гонсало Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, с пенальти), Максимилиано Араухо (92) и Рафаэл Нел (120+1).

Первый матч завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. 14 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба сообщал, что он продлил контракт с норвежской командой до лета 2027 года.

До сегодняшней встречи «Будё-Глимт» победил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и германским «Байером». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Спортинг
5:0
Основное время: 3:0 (1:0)
ДВ
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Хьетиль Кнутсен
Голы
Спортинг
Гонсалу Инасиу
(Франсишку Тринкан)
34′
Педру Гонсалвеш
(Луис Хавьер Суарес)
61′
Луис Хавьер Суарес
78′
Максимилиано Араухо
(Франсишку Тринкан)
92′
Рафаэл Нел
(Даниэл Браганса)
120+1′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
74′
10
Жени Катаму
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
47′
20
Максимилиано Араухо
110′
26
Усман Диоманде
8
Педру Гонсалвеш
68′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
110′
15
Сулейман Файе
97
Луис Хавьер Суарес
116′
90
Рафаэл Нел
72
Эдуарду Куарежма
64′
6
Зено Дебаст
5
Хидэмаса Морита
68′
11
Нуну Сантуш
104′
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
85′
24
Даниэль Басси
105+3′
19
Сондре Брунстад Фет
90′
8
Сондре Эукленн
9
Каспер Хег
68′
79′
14
Ульрик Сальтнес
118′
11
Оле Дидрик Бломберг
6′
85′
25
Исак Дюбвик Мяяття
10
Йенс Петтер Хауге
79′
21
Андреас Хельмерсен
6
Юстейн Гундерсен
106′
5
Хайтам Алеесами
Статистика
Спортинг
Буде-Глимт
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
39
8
Удары в створ
14
3
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
16
4
Фолы
17
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше