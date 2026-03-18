«Отыграться невозможно»: Гвардиола об итогах матча с «Реалом»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным клубом «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.
Во вторник «Реал» со счетом 2:1 обыграл на выезде «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей (первая встреча — 3:0) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответной игре ⅛ финала команда Гвардиолы пропустила первый гол на 22-й минуте с пенальти, а также осталась в меньшинстве за две минуты до этого.
«Жаль, что не получилось сыграть в формате “11 на 11”, даже несмотря на пропущенный гол. В карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно собраться с силами, подготовиться к финалу Кубка лиги и закончить год. Вылет из Лиги чемпионов — это больно, но этот турнир очень требователен. Мне бы хотелось сыграть 11 на 11, даже если бы они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Marca.
«Десять против девяти, они ведут 4:0. Это было невозможно. Противостояние было завершено в первом матче. Не знаю, что произошло бы в равных составах, мы так же могли бы проиграть, но мы этого никогда не узнаем», — добавил он.
«Манчестер Сити» в третьем сезоне подряд покидает плей-офф Лиги чемпионов после противостояния с «Реалом». Несмотря на это, Гвардиола назвал самым большим испытанием в своей карьере в «Манчестер Сити» «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
«Нет, главным соперником был “Ливерпуль” Клоппа. Вы были в Испании и не знаете, как это было. “Реал” выбивал нас чаще, но они знают, как мы играем», — ответил Гвардиола на вопрос испанского журналиста.
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
