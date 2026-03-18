Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.92
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.24
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

«Отыграться невозможно»: Гвардиола об итогах матча с «Реалом»

Гвардиола: отыграться у «Реала» в формате «11 на 11» было невозможно.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным клубом «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник «Реал» со счетом 2:1 обыграл на выезде «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей (первая встреча — 3:0) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответной игре ⅛ финала команда Гвардиолы пропустила первый гол на 22-й минуте с пенальти, а также осталась в меньшинстве за две минуты до этого.

«Жаль, что не получилось сыграть в формате “11 на 11”, даже несмотря на пропущенный гол. В карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно собраться с силами, подготовиться к финалу Кубка лиги и закончить год. Вылет из Лиги чемпионов — это больно, но этот турнир очень требователен. Мне бы хотелось сыграть 11 на 11, даже если бы они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Marca.

«Десять против девяти, они ведут 4:0. Это было невозможно. Противостояние было завершено в первом матче. Не знаю, что произошло бы в равных составах, мы так же могли бы проиграть, но мы этого никогда не узнаем», — добавил он.

«Манчестер Сити» в третьем сезоне подряд покидает плей-офф Лиги чемпионов после противостояния с «Реалом». Несмотря на это, Гвардиола назвал самым большим испытанием в своей карьере в «Манчестер Сити» «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

«Нет, главным соперником был “Ливерпуль” Клоппа. Вы были в Испании и не знаете, как это было. “Реал” выбивал нас чаще, но они знают, как мы играем», — ответил Гвардиола на вопрос испанского журналиста.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
