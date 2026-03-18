Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
«Брага» разгромила «Ференцварош» и первой вышла в четвертьфинал Лиги Европы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Португальский футбольный клуб «Брага» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: пресс-служба клуба "Брага"

Встреча в Браге завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Рикарду Орта (11-я и 53-я минуты), мячи также забили Флориан Гриллич (15) и Габри Мартинес (34).

Первая игра команд прошла в Будапеште и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В четвертьфинале «Брага» сыграет с победителем противостояния между греческим «Панатинаикосом» и испанским «Бетисом», где в первом матче в Афинах сильнее оказались хозяева — 1:0.

Брага
4:0
Первый тайм: 3:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
18.03.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Муниципальный
Главные тренеры
Карлос Висенс
Робби Кин
Голы
Брага
Рикарду Орта
(Родриго Саласар)
11′
Флориан Гриллич
15′
Габри Мартинес
(Пау Виктор)
34′
Рикарду Орта
(Флориан Гриллич)
53′
Составы команд
Брага
1
Лукаш Горничек
14
Густаф Лагербилке
66′
26
Брайт Аррей-Мби
4
Сику Ниакате
2
Виктор Гомес
59′
10
Родриго Саласар
75′
77
Габри Мартинес
75′
8
Жоау Моутинью
18
Пау Виктор
71′
82′
39
Фран Наварро
29
Жан-Баптист Горби
65′
17
Габриэл Маскардо
80′
27
Флориан Гриллич
75′
20
Марио Доргелес
21
Рикарду Орта
75′
50
Диегу Родригеш
Ференцварош
99
Давид Гроф
27
Ибрагим Сиссе
4
Мариано Гомес
28
Тоон Ремекерс
25
Цебраил Макрекис
47
Каллум О`Дауда
66
Хулио Ромао
88′
15
Мохаммед Абу Фани
59′
19
Франко Ковачевич
36
Гавриэль Каничовски
77′
5
Наби Кейта
75
Ленни Жозеф
71′
30
Жомбор Грубер
11
Бамиделе Юсуф
77′
20
Каду
Статистика
Брага
Ференцварош
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
6
3
Угловые
4
1
Фолы
18
15
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
