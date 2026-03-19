«Бавария» вновь разгромила «Аталанту» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (25-я и 54-я минуты), мячи также забили Леннарт Карль (56) и Луис Диас (70). У проигравших отличился Лазар Самарджич (86).