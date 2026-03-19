«Бавария» вновь разгромила «Аталанту» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (25-я и 54-я минуты), мячи также забили Леннарт Карль (56) и Луис Диас (70). У проигравших отличился Лазар Самарджич (86).
На 72-й минуте на замену в составе «Баварии» вышел 16-летний защитник Филип Павич, ставший первым игроком 2010 года рождения в истории Лиги чемпионов.
Первая встреча команд в Бергамо завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баварии». Суммарный счет противостояния по итогам двух встреч составил 10:2 в пользу мюнхенской команды.
В четвертьфинале «Бавария» сыграет с испанским «Реалом».
Венсан Компани
Раффаэле Палладино
Гарри Кейн
25′
Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
54′
Леннарт Карл
(Луис Диас)
56′
Луис Диас
(Леннарт Карл)
70′
Лазар Самарджич
(Марио Пашалич)
85′
40
Йонас Урбиг
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
3
Ким Мин Джэ
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
72′
43
Филип Павич
20
Том Бишоф
72′
7
Серж Гнабри
22
Рафаэл Геррейру
83′
21
Хироки Ито
9
Гарри Кейн
72′
11
Николас Джексон
45
Александр Павлович
55′
34
Дениз Офли
57
Марко Спортьелло
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
42
Джорджио Скальвини
83′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
71′
18
Джакомо Распадори
13
Эдерсон
57′
10
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
57′
15
Мартен де Рон
7
Камалдин Сулемана
71′
90
Никола Крстович
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
