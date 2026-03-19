Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Арсенал» с вероятностью в 29,73% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
В четверг стали известны все четвертьфинальные пары турнира. «Арсенал» сыграет против лиссабонского «Спортинга», мадридский «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», «ПСЖ» проведет матчи против «Ливерпуля», а соперником «Барселоны» станет с мадридский «Атлетико».
В топ-5 претендентов на победу в турнире также входят «Бавария» (18,33%), «Барселона» (15,66%), «ПСЖ» (11,87%) и «Реал» (9,85%).
В начале сезона Opta считала, что главным главным претендентом на победу в Лиге чемпионов является английский «Ливерпуль», который стартовал с трех побед в чемпионате страны. Сейчас шансы «красных» на победу — 7,12%. Далее расположились «Атлетико» (4,41%) и «Спортинг» (3,03%).
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти