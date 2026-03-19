Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.14
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.48
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.92
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.05
П2
8.00

Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ

Суперкомпьютер Opta Sports спрогнозировал победу «Арсенала» в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Арсенал» с вероятностью в 29,73% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.

В четверг стали известны все четвертьфинальные пары турнира. «Арсенал» сыграет против лиссабонского «Спортинга», мадридский «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», «ПСЖ» проведет матчи против «Ливерпуля», а соперником «Барселоны» станет с мадридский «Атлетико».

В топ-5 претендентов на победу в турнире также входят «Бавария» (18,33%), «Барселона» (15,66%), «ПСЖ» (11,87%) и «Реал» (9,85%).

В начале сезона Opta считала, что главным главным претендентом на победу в Лиге чемпионов является английский «Ливерпуль», который стартовал с трех побед в чемпионате страны. Сейчас шансы «красных» на победу — 7,12%. Далее расположились «Атлетико» (4,41%) и «Спортинг» (3,03%).

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Каспер Юльманн
Голы
Арсенал
Эберечи Эзе
(Леандро Троссар)
36′
Деклан Райс
63′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
4
Бен Уайт
69′
3
Кристиан Москера
19
Леандро Троссар
69′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
69′
29
Кай Хаверц
14
Виктор Дьекереш
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
36
Мартин Субименди
68′
16
Кристиан Нергор
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
8
Роберт Андрих
83′
6
Эсекиэль Фернандес
19
Эрнест Поку
60′
10
Малик Тилльман
25
Эсекиэль Паласиос
46′
70′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
60′
42
Монтрелл Калбрет
Статистика
Арсенал
Байер
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
12
2
Угловые
10
8
Фолы
4
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
