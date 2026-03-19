Футбол. Лига Европы
доп. время
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
доп. время
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
100.00
X
1.06
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.72
X
3.73
П2
5.34
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.49
X
3.51
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.41
X
5.03
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.72
X
3.94
П2
5.02
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.24
X
3.65
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.59
X
4.03
П2
6.32
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.44
X
3.75
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.39
X
5.23
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Сельта» в большинстве победила «Лион» и вышла в ¼ финала Лиги Европы

«Сельта» на выезде обыграла «Лион» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы — 2:0.

Источник: Reuters

У гостей голы во втором тайме забили Хави Руэда и Ферран Хутгла.

Хозяева с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Муссы Ниакате, в концовке матча вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.

По сумме двух матчей «Сельта» победила «Лион» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В параллельном матча ⅛ финала «Фрайбург» прошел «Генк» с общим счетом 5:2 (первый матч — 0:1, ответный — 5:1). В ¼ финала «Сельта» сыграет с «Фрайбургом».

Лион
0:2
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
19.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Люмьер
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Хави Руэда
(Уго Альварес)
61′
Ферран Хутгла
(Хави Родригес)
90+2′
Составы команд
Лион
1
Доминик Грейф
60
Стив Канго
19
Мусса Ниакате
19′
8
Корентен Толиссо
22
Клинтон Мата
3
Николас Тальяфико
82′
90+6′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
67′
5
Орель Мангаля
99
Ноа Нарти
67′
10
Павел Шульц
23
Тайлер Мортон
82′
11
Малик Фофана
9
Эндрик
67′
17
Афонсу Морейра
77
Роман Яремчук
46′
6
Таннер Тессманн
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
83′
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
17
Хави Руэда
89′
20
Маркос Алонсо
30
Фер Лопес
53′
57′
9
Ферран Хутгла
15
Матиас Весино
81′
22
Уго Сотело
18
Пабло Дуран
57′
10
Яго Аспас
19
Виллиотт Сведберг
33′
46′
4
Джозеф Айду
2
Карл Старфельт
43′
46′
23
Уго Альварес
Статистика
Лион
Сельта
Желтые карточки
2
5
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
1
8
Угловые
1
6
Фолы
11
20
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти