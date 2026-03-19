«Сельта» в большинстве победила «Лион» и вышла в ¼ финала Лиги Европы

У гостей голы во втором тайме забили Хави Руэда и Ферран Хутгла.
Хозяева с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Муссы Ниакате, в концовке матча вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.
По сумме двух матчей «Сельта» победила «Лион» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
В параллельном матча ⅛ финала «Фрайбург» прошел «Генк» с общим счетом 5:2 (первый матч — 0:1, ответный — 5:1). В ¼ финала «Сельта» сыграет с «Фрайбургом».
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
19.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Люмьер
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Хави Руэда
(Уго Альварес)
61′
Ферран Хутгла
(Хави Родригес)
90+2′
Составы команд
Лион
1
Доминик Грейф
60
Стив Канго
19
Мусса Ниакате
19′
8
Корентен Толиссо
22
Клинтон Мата
3
Николас Тальяфико
82′
90+6′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
67′
5
Орель Мангаля
99
Ноа Нарти
67′
10
Павел Шульц
23
Тайлер Мортон
82′
11
Малик Фофана
9
Эндрик
67′
17
Афонсу Морейра
77
Роман Яремчук
46′
6
Таннер Тессманн
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
83′
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
17
Хави Руэда
89′
20
Маркос Алонсо
30
Фер Лопес
53′
57′
9
Ферран Хутгла
15
Матиас Весино
81′
22
Уго Сотело
18
Пабло Дуран
57′
10
Яго Аспас
19
Виллиотт Сведберг
33′
46′
4
Джозеф Айду
2
Карл Старфельт
43′
46′
23
Уго Альварес
Статистика
Лион
Сельта
Желтые карточки
2
5
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
1
8
Угловые
1
6
Фолы
11
20
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
