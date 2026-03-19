«Фрайбург» разгромил «Генк» и вышел в ¼ финала Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 5:1. Первую игру «Генк» выиграл 1:0.
В сегодняшнем матче открыл счет защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер (19-я минута). Затем удвоил преимущество нападающий Игор Матанович (25-я). Затем защитник «Генка» Матте Сметс отыграл один мяч (39-я).
Во втором тайме «Фрайбург» забил еще три мяча — отличились полузащитники Винченцо Грифо (53-я), Юито Судзуки (57-я), Максимилиан Эггештайн (79-я).
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
19.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Europa-Park Stadion
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Ники Хайен
Голы
Фрайбург
Маттиас Гинтер
(Винченцо Грифо)
19′
Игор Матанович
(Маттиас Гинтер)
25′
Винченцо Грифо
53′
Юито Судзуки
(Йохан Манзамби)
57′
Максимилиан Эггештайн
(Юито Судзуки)
79′
Генк
Матте Сметс
39′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
33
Жорди Макенго
14
Юито Судзуки
28
Маттиас Гинтер
43
Бруно Огбус
8
Максимилиан Эггештайн
29
Филипп Трой
83′
17
Лукас Кюблер
19
Никлас Бесте
44′
71′
6
Патрик Остераге
32
Винченцо Грифо
58′
71′
7
Дерри Шерхант
31
Игор Матанович
30′
71′
9
Лукас Хелер
76′
44
Йохан Манзамби
59′
81′
3
Филипп Линхарт
Генк
26
Тобиас Лаваль
27
Кен Нкуба
20
Константинос Карецас
44
Жозе Нденге Конголо
6
Матте Сметс
8
Брайан Хейнен
18
Жорис Кайембе
69′
19
Яймар Медина
32
Ноа Адедейи-Стернберг
46′
14
Йира Коллинс Сор
23
Аарон Бибут
69′
10
Дзюня Ито
21
Ибраима Бангура
64′
69′
29
Робин Мирисола
38
Дан Хейманс
58′
83′
24
Николас Саттлбергер
Статистика
Фрайбург
Генк
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
3
Угловые
3
5
Фолы
13
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
