Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
0
:
Болонья
1
П1
3.35
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Штутгарт
0
П1
1.70
X
3.76
П2
5.53
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
1
:
Панатинаикос
0
П1
1.15
X
7.70
П2
26.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Лилль
0
П1
2.01
X
3.10
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шахтер
0
:
Лех
1
П1
4.85
X
3.67
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
0
П1
1.76
X
3.62
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
0
:
АЗ
1
П1
6.40
X
4.15
П2
1.64
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Страсбур
0
:
Риека
1
П1
2.35
X
3.53
П2
3.36
Футбол. Лига Европы
пенальти
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Фрайбург» разгромил «Генк» и вышел в ¼ финала Лиги Европы

Футболисты немецкого «Фрайбурга» обыграли бельгийский «Генк» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 5:1. Первую игру «Генк» выиграл 1:0.

В сегодняшнем матче открыл счет защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер (19-я минута). Затем удвоил преимущество нападающий Игор Матанович (25-я). Затем защитник «Генка» Матте Сметс отыграл один мяч (39-я).

Во втором тайме «Фрайбург» забил еще три мяча — отличились полузащитники Винченцо Грифо (53-я), Юито Судзуки (57-я), Максимилиан Эггештайн (79-я).

Фрайбург
5:1
Первый тайм: 2:1
Генк
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
19.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Europa-Park Stadion
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Ники Хайен
Голы
Фрайбург
Маттиас Гинтер
(Винченцо Грифо)
19′
Игор Матанович
(Маттиас Гинтер)
25′
Винченцо Грифо
53′
Юито Судзуки
(Йохан Манзамби)
57′
Максимилиан Эггештайн
(Юито Судзуки)
79′
Генк
Матте Сметс
39′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
33
Жорди Макенго
14
Юито Судзуки
28
Маттиас Гинтер
43
Бруно Огбус
8
Максимилиан Эггештайн
29
Филипп Трой
83′
17
Лукас Кюблер
19
Никлас Бесте
44′
71′
6
Патрик Остераге
32
Винченцо Грифо
58′
71′
7
Дерри Шерхант
31
Игор Матанович
30′
71′
9
Лукас Хелер
76′
44
Йохан Манзамби
59′
81′
3
Филипп Линхарт
Генк
26
Тобиас Лаваль
27
Кен Нкуба
20
Константинос Карецас
44
Жозе Нденге Конголо
6
Матте Сметс
8
Брайан Хейнен
18
Жорис Кайембе
69′
19
Яймар Медина
32
Ноа Адедейи-Стернберг
46′
14
Йира Коллинс Сор
23
Аарон Бибут
69′
10
Дзюня Ито
21
Ибраима Бангура
64′
69′
29
Робин Мирисола
38
Дан Хейманс
58′
83′
24
Николас Саттлбергер
Статистика
Фрайбург
Генк
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
3
Угловые
3
5
Фолы
13
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
