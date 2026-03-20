АЗ победил «Спарту» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты нидерландского АЗ разгромили чешскую «Спарту» в ответной встрече ⅛ финала Лиги конференций и вышли в четвертьфинал.
Встреча в Праге завершилась победой гостей со счетом 4:0. Мячи забили Исак Йенсен (8-я минута), Трой Пэрротт (58), Свен Мейнанс (62) и Ро-Зангело Дал (73).
Первая игра, прошедшая в Алкмаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландского клуба.
Результаты других матчей:
- «Страсбур» (Франция) — «Риека» (Хорватия) — 1:1 (первый матч — 2:1);
- «Райо Вальекано» (Испания) — «Самсунспор» — 0:1 (3:1);
- «Шахтер» (Украина) — «Лех» (Польша) — 1:2 (3:1).