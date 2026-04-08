Зная наших: что ждет Матвея Сафонова и ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов

На этой неделе пройдут первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В борьбе за главный клубный трофей Европы осталось восемь команд. Среди них есть одна, за которой будет интересно понаблюдать российским поклонникам футбола. Речь о «Пари Сен-Жермен», где выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов. Подробнее о сопернике ПСЖ и других предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов — в материале «Известий».
Кто поборется за выход в полуфинал
На стадии ¼ финала восемь команд разделены на два пути, по две пары в каждом. Пути пересекутся только в финале, поэтому уже ясно, кто с кем может сойтись в полуфинале.
В «верхней» сетке победитель пары ПСЖ — «Ливерпуль» попадет на сильнейшего в двухматчевом противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». В «нижней» сетке действует аналогичный принцип: лучший из испанской пары «Барселона» — «Атлетико» сыграет с победителем двухраундовой дуэли между португальским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом». Первые четвертьфинальные матчи пройдут
Особое внимание российских любителей футбола, конечно же, будет приковано к паре ПСЖ — «Ливерпуль», ведь там будет представитель сборной России — вратарь Матвей Сафонов.
В Париже у нашего голкипера всё очень хорошо. Он заслуженно выиграл конкуренцию за место в основном составе у 24-летнего француза Люка Шевалье, купленного прошлым летом у «Лилля» за €40 млн. Для сравнения: ПСЖ забрал Сафонова из «Краснодара» летом 2024 года в два раза дешевле — за €20 млн.
Но как показала игровая практика, деньги — не главное. После триумфа в декабре 2025 года, когда Сафонов отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго», Матвей стал первым номером ПСЖ. На это не повлияла даже травма, полученная после того самого матча. Восстановился и вернулся в игру, окончательно усадив Шевалье на лавку.
Сейчас у 27-летнего Сафонова — 17 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах сезона-2025/26. В них он пропустил 18 мячей, а в семи встречах отыграл «на ноль».
— Многие говорили, что у Сафонова мало игрового времени, рекомендовали со стороны уходить, — сказал «Известиям» титулованный российский тренер Юрий Сёмин. — Как можно рекомендовать такие вещи, чтобы уходить из лучшей команды мира? А ПСЖ — именно такая, действующий победитель Лиги чемпионов.
Сафонов не просто сидел в резерве, а очень много тренировался, поэтому завоевал это место, продолжил Сёмин. Где-то помогла удача — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где Матвей отразил четыре пенальти. После этого он приобрел уверенность.
— А тренер не враг себе. Конечно, Луис Энрике будет ставить сильнейшего. Хоть Шевалье — француз, а Сафонов — русский, выходит тот, кто лучше играет. И играет он достойно. Самое важное, чтобы он сохранил эту стабильность. Сохранит — будет играть, нет — поменяют. В таких командах футболист не может проводить 100% матчей. Тот же Хвича играет на высочайшем уровне и продолжает прогрессировать. Поэтому больше всё-таки болею за ПСЖ, — добавил тренер.
Новые подвиги нашего вратаря
Что касается Лиги чемпионов, то там у Матвея такая статистика: шесть матчей, семь пропущенных голов, два «сухаря».
Ближайшие матчи против «Ливерпуля» станут для Сафонова третьим «английским испытанием» в нынешнем сезоне ЛЧ. Ранее Матвей сыграл против «Ньюкасла» на общем этапе 28 января (1:1) и дважды — против «Челси» в ⅛ финала.
В первой игре в Париже команда Сафонова выиграла со счетом 5:2, создав неплохой задел перед ответной в Лондоне. А там получилось еще лучше — и для ПСЖ, и для Сафонова в частности. Матвей не позволил «аристократам» распечатать свои ворота, совершив девять сейвов и получив оценку десять из десяти от статистического портала SofaScore.
— В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде без топового вратаря, особенно на стадии плей-офф, — отметил на пресс-конференции после ответного матча с «Челси» Луис Энрике. — У нас есть Сафонов, но также есть и Шевалье. Мне повезло, что у меня такие хорошие вратари.
Ждем новых подвигов от нашего вратаря и в матчах с «Ливерпулем». Первая игра состоится 8 апреля во Франции, а ответная — 14 апреля в Англии.