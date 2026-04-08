Зная наших: что ждет Матвея Сафонова и ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов

— А тренер не враг себе. Конечно, Луис Энрике будет ставить сильнейшего. Хоть Шевалье — француз, а Сафонов — русский, выходит тот, кто лучше играет. И играет он достойно. Самое важное, чтобы он сохранил эту стабильность. Сохранит — будет играть, нет — поменяют. В таких командах футболист не может проводить 100% матчей. Тот же Хвича играет на высочайшем уровне и продолжает прогрессировать. Поэтому больше всё-таки болею за ПСЖ, — добавил тренер.