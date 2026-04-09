ПСЖ с Сафоновым обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 2:0 обыграли английский «Ливерпуль» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

В составе победителей голы забили Дезире Дуэ (11-я минута) и Хвича Кварацхелия (65). Ответная игра пройдет на домашней арене «Ливерпуля» 14 апреля.

Ворота парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Он провел 18-й матч в сезоне и 7-й — в Лиге чемпионов. В 8 играх россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер». На пути к трофею ПСЖ в ⅛ финала обыграл «Ливерпуль» по сумме двух матчей (0:1, 2:0). «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти