ПСЖ с Сафоновым обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 2:0 обыграли английский «Ливерпуль» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».
В составе победителей голы забили Дезире Дуэ (11-я минута) и Хвича Кварацхелия (65). Ответная игра пройдет на домашней арене «Ливерпуля» 14 апреля.
Ворота парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Он провел 18-й матч в сезоне и 7-й — в Лиге чемпионов. В 8 играх россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер». На пути к трофею ПСЖ в ⅛ финала обыграл «Ливерпуль» по сумме двух матчей (0:1, 2:0). «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов.
Луис Энрике
Арне Слот
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти