Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.70
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Сотворит ли чудо в ЛЧ? «Реал» сыграет важнейший матч сезона с «Баварией»

«Реал» часто в своей истории показывал невероятные результаты именно в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

ТАСС, 15 апреля. Испанский «Реал» в среду проведет ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов по футболу с немецкой «Баварией». Но шансов у «сливочных» на выход в полуфинал не так много, поэтому победу по сумме двух игр можно будет считать чудом.

Матч пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. Первая игра завершилась уверенной победой «Баварии» со счетом 2:1. По счету, конечно, уверенность не видна, но по игре немецкая команда должна была снимать все вопросы именно в первом матче. Баварцы очень легко создавали моменты у ворот «Реала», а мадридцы в основном играли на контратаках.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/4 финала, 15.04.2026, 22:00
Бавария
-
Реал
-

«Бавария» в этом сезоне является настоящей машиной по забитым мячам. В прошлом туре чемпионата Германии 11 апреля баварцы установили рекорд турнира по голам за сезон: всего в активе подопечных Венсана Компани 105 голов. Тройка атакующих футболистов Харри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас феноменально выступают в этом сезоне, именно они создали немало проблем «Реалу» в первом матче. Вся тройка отличилась результативными действиями: Кейн и Диас забили по мячу, а Олисе ассистировал англичанину. Успеху «Баварии» также поспособствовала удачная игра немецкого голкипера Мануэля Нойера.

Матч с «Баварией» является решающим в сезоне для «Реала». Мадридцы претендуют в концовке сезона только на два трофея — в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Однако в национальном первенстве «сливочные» уже почти потеряли шансы на чемпионство: нестабильная игра сказалась на результатах, и за семь туров до конца отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков, но впереди очный матч с каталонцами. Получается, что Лига чемпионов — явный шанс для спасения сезона.

Источник: Reuters

Эффект Вальверде

В лиге чемпионов нынешнего сезона «Реал» также выглядит нестабильно. «Сливочные» не смогли войти в топ-8 по итогам основного этапа, поэтому играли стыковые матчи плей-офф 1/16 финала с португальской «Бенфикой». Баварцы же выглядят очень мощно и сильно, помимо рекорда по голам, уже почти обеспечили победу в чемпионате Германии. Компани выстроил новую модель «Баварии», которую очень сложно превзойти. В этом сезоне Лиги чемпионов победить немцев удалось только английскому «Арсеналу» Микеля Артеты, который также по-своему эффективен и стабилен. Остальные же матчи турнира «Бавария» выиграла.

Еще на прошлой стадии мало кто верил в проход «Реала» в матчах ⅛ финала с английским «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В том противостоянии судьбу решил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, оформивший хет-трик в первом матче в Испании (3:0). «Реал» в итоге победил «Манчестер Сити», но все было решено в первой игре (ответный матч — 1:2). Возможно, Вальверде вновь сможет проявить себя и подарить чудо болельщикам мадридского клуба. Конечно, многие ждут хорошего выступления от восстановившегося Килиана Мбаппе, одного из лучших бомбардиров сезона, а также бразильца Винисиуса.

Матч между «Баварией» и «Реалом» является одной из главных вывесок еврокубков в этом веке. В последний раз, в сезоне-2023/24, сильнее оказались «сливочные». Но сейчас шансов больше именно у баварцев, которых многие считают главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с французским ПСЖ, который обыграл английский «Ливерпуль» (2:0, 2:0). В обоих матчах ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Реал» часто в своей истории показывал невероятные результаты именно в Лиге чемпионов. Благодаря этому мадридцы являются самыми титулованными в истории главного европейского клубного турнира — 15 побед.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/4 финала, 15.04.2026, 22:00
Арсенал
-
Спортинг
-

О другом матче игрового дня

Также в среду состоится ответный матч между «Арсеналом» и португальским «Спортингом». Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой лондонской команды со счетом 1:0. Поэтому сомнений в выходе «Арсенала» в полуфинал практически нет. Победитель этого противостояния затем встретится с испанским «Атлетико», который оказался сильнее «Барселоны» (2:0, 1:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале прошлого сезона обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. Решающий матч нынешнего сезона пройдет в Будапеште на «Пушкаш-Арене» 30 мая.