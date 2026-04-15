Сотворит ли чудо в ЛЧ? «Реал» сыграет важнейший матч сезона с «Баварией»

ТАСС, 15 апреля. Испанский «Реал» в среду проведет ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов по футболу с немецкой «Баварией». Но шансов у «сливочных» на выход в полуфинал не так много, поэтому победу по сумме двух игр можно будет считать чудом.
Матч пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. Первая игра завершилась уверенной победой «Баварии» со счетом 2:1. По счету, конечно, уверенность не видна, но по игре немецкая команда должна была снимать все вопросы именно в первом матче. Баварцы очень легко создавали моменты у ворот «Реала», а мадридцы в основном играли на контратаках.
«Бавария» в этом сезоне является настоящей машиной по забитым мячам. В прошлом туре чемпионата Германии 11 апреля баварцы установили рекорд турнира по голам за сезон: всего в активе подопечных Венсана Компани 105 голов. Тройка атакующих футболистов Харри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас феноменально выступают в этом сезоне, именно они создали немало проблем «Реалу» в первом матче. Вся тройка отличилась результативными действиями: Кейн и Диас забили по мячу, а Олисе ассистировал англичанину. Успеху «Баварии» также поспособствовала удачная игра немецкого голкипера Мануэля Нойера.
Матч с «Баварией» является решающим в сезоне для «Реала». Мадридцы претендуют в концовке сезона только на два трофея — в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Однако в национальном первенстве «сливочные» уже почти потеряли шансы на чемпионство: нестабильная игра сказалась на результатах, и за семь туров до конца отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков, но впереди очный матч с каталонцами. Получается, что Лига чемпионов — явный шанс для спасения сезона.
Эффект Вальверде
В лиге чемпионов нынешнего сезона «Реал» также выглядит нестабильно. «Сливочные» не смогли войти в топ-8 по итогам основного этапа, поэтому играли стыковые матчи плей-офф 1/16 финала с португальской «Бенфикой». Баварцы же выглядят очень мощно и сильно, помимо рекорда по голам, уже почти обеспечили победу в чемпионате Германии. Компани выстроил новую модель «Баварии», которую очень сложно превзойти. В этом сезоне Лиги чемпионов победить немцев удалось только английскому «Арсеналу» Микеля Артеты, который также по-своему эффективен и стабилен. Остальные же матчи турнира «Бавария» выиграла.
Еще на прошлой стадии мало кто верил в проход «Реала» в матчах ⅛ финала с английским «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В том противостоянии судьбу решил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, оформивший хет-трик в первом матче в Испании (3:0). «Реал» в итоге победил «Манчестер Сити», но все было решено в первой игре (ответный матч — 1:2). Возможно, Вальверде вновь сможет проявить себя и подарить чудо болельщикам мадридского клуба. Конечно, многие ждут хорошего выступления от восстановившегося Килиана Мбаппе, одного из лучших бомбардиров сезона, а также бразильца Винисиуса.
Матч между «Баварией» и «Реалом» является одной из главных вывесок еврокубков в этом веке. В последний раз, в сезоне-2023/24, сильнее оказались «сливочные». Но сейчас шансов больше именно у баварцев, которых многие считают главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с французским ПСЖ, который обыграл английский «Ливерпуль» (2:0, 2:0). В обоих матчах ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов.
«Реал» часто в своей истории показывал невероятные результаты именно в Лиге чемпионов. Благодаря этому мадридцы являются самыми титулованными в истории главного европейского клубного турнира — 15 побед.
О другом матче игрового дня
Также в среду состоится ответный матч между «Арсеналом» и португальским «Спортингом». Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой лондонской команды со счетом 1:0. Поэтому сомнений в выходе «Арсенала» в полуфинал практически нет. Победитель этого противостояния затем встретится с испанским «Атлетико», который оказался сильнее «Барселоны» (2:0, 1:2).
Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале прошлого сезона обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. Решающий матч нынешнего сезона пройдет в Будапеште на «Пушкаш-Арене» 30 мая.