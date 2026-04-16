Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

ПСЖ сыграет с «Баварией», «Атлетико» — с «Арсеналом».

Источник: Reuters

ТАСС, 16 апреля. Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с германской «Баварией» в полуфинале футбольной Лиги чемпионов.

В среду «Бавария» со счетом 4:3 обыграла мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче. Первая встреча также завершилась победой команды из Мюнхена (2:1). Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл английский «Ливерпуль» (2:0) в ответной четвертьфинальной игре, первый матч завершился с таким же счетом в пользу французской команды. Первая встреча противостояния между ПСЖ и «Баварией» состоится 28 апреля в Париже, ответная — 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале встретятся испанский «Атлетико» и английский «Арсенал». «Атлетико» по сумме двух матчей оказался сильнее испанской «Барселоны» (2:0, 1:2), «Арсенал» переиграл португальский «Спортинг» (1:0, 0:0). Первый матч пройдет 29 апреля в Мадриде, ответный — 5 мая в Лондоне.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является ПСЖ, который в решающем матче разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.