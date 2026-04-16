Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.73
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.68
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.18
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Четыре гола «Реалу» и скандальное удаление: «Бавария» идет за Сафоновым

«Бавария» снова победила «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Немецкая «Бавария» вновь победила мадридский «Реал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт фиксирует исторический успех мюнхенских звезд, которые, трижды отыгрываясь по ходу ответного противостояния, с пятой попытки одолели «королевский клуб» в главном клубном турнире Старого Света.

Битва статистических фактов

Главный из которых звучит так: в четырех последних двухматчевых противостояниях «Реал» неизменно выбивает мюнхенцев из ЛЧ. В последний раз «Бавария» смогла пройти «королей» в 2012 году, и после того успеха, одним из творцов которого был нынешний капитан немцев Мануэль Нойер, как отрезало. Полное доминирование «Реала».

Что ж, есть чем ответить и симпатизирующим «красным»:

  • в текущем сезоне ЛЧ «Бавария» выиграла все пять встреч на «Альянц Арене»;
  • как не упомянуть первую битву в Мадриде, в которой «Бавария» впервые победила на «Сантьяго Бернабеу» аж с 2001 года. Немецкая машина могла покинуть Испанию с двумя безответными мячами в активе, однако «сливочных» в игре оставил Килиан Мбаппе — 1:2;
  • противостояние, главным героем которого стал 40-летний вратарь Нойер, поразило еще и тем, что в последний раз «Бавария» выходила победительницей из матча с «Реалом» в том самом апреле 2012-го.

Сумасшедшее начало встречи!

Так нахваливали Мануэля, а он «привез» уже на 35-й секунде. Чемпион мира 2014 года в своих лучших традициях далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на защитника — мяч перехватил Арда Гюлер и метров с тридцати отправил его в пустые ворота. Это самый быстрый гол в ЛЧ в истории «сливочных».

Похоже, стареет великий Нойер. Не так часто наказывают самого известного вратаря-гонялу за походы к центру поля. Сразу вспоминается шедевр Деяна Станковича: в 2011 году серб в футболке «Интера» закинул за шиворот Ману тоже на первой минуте. Мистика!

«Баварию» такое начало не шокировало — «ответка» прилетела быстро, когда Александр Павлович удачно замкнул подачу с углового. И тут плохо играет голкипер: подменяющий травмированного Тибо Куртуа украинец Андрей Лунин позволил продавить себя соперникам и не дотянулся до мяча. 1:1 уже на шестой минуте.

Голевая феерия продолжилась

К перерыву команды забили еще три. Долго Мбаппе штурмовал штрафную хозяев — француза успешно обезвреживали. Но вот с ударом Гюлера со штрафного справиться не удалось. Мяч пролетел над стенкой и нырнул в угол, не выручил Нойер — вновь «Реал» впереди! И вновь ненадолго: на 38-й минуте Гарри Кейн остался один в штрафной мадридцев, обработал мяч и разложил Лунина и «круглого» по разным углам.

Источник: Reuters

Непонятно, почему «Бавария», возглавляемая Венсаном Компани (в прошлом — прославленным защитником «Манчестер Сити» и сборной Бельгии), не могла перестроиться на оборонительную тактику. Однако «Реал» забил еще: сначала Винисиус Жуниор попал в перекладину, а затем Мбаппе вышел один на один и забил 15-й мяч в 12 матчах нынешней ЛЧ.

Казнь «королей»

Не просел темп игры, да и зрелищность сохранилась во втором тайме. Браим Диас имел отличную возможность сравнять — его защитник накрыл, а Майкл Олисе не смутил Лунина двумя дальними ударами. Моменты у «Реала» были покруче, но Федерико Вальверде и Мбаппе не смогли упрочить преимущество мадридцев. В случае с выстрелом Килиана замечательную реакцию продемонстрировал Нойер, реабилитировавшись за «привоз» в дебюте.

Все шло к двум экстра-таймам в неравных составах: Эдуарду Камавинга менее чем за десять минут получил две желтые карточки (второй «горчичник» — глупейший, за то, что не отдавал мяч оппонентам) и оставил мадридцев вдесятером. Но дополнительного времени не случилось — на 89-й минуте Диас положил в дальний угол благодаря рикошету и свел «Альянц Арену» с ума. «Реал» раскрылся и получил четвертый от Олисе — безумные 4:3 после финального свистка и 6−4 по итогу.

Источник: Reuters

История свершилась

С пятой попытки «Бавария» прорвалась через мадридский заслон! И вышла на «Пари Сен-Жермен». Нас ждет скрытый финал потрясающей Лиги чемпионов. А вот «Реал», который взбесился из-за удаления Камавинга (вторую красную получил Гюлер уже после встречи за споры), ждет разбор полетов и поиск нового тренера. Сомневаемся, что Альваро Арбелоа оставят во главе «королевского клуба», снова провалившегося в ЛЧ.

Кто еще в полуфинале?

«АРСЕНАЛ» (Англия)

Дела у «канониров» в Английской премьер-лиге (АПЛ) близки к катастрофе. Громадный отрыв от «Манчестер Сити» в золотой гонке почти растерян — впереди кульминация сражения за золото, которого на «Эмирейтс» не видели с 2004 года. ЛЧ для Микеля Артеты и его футболистов — отдушина, где над «Арсеналом» не насмехаются, а пока что хвалят. В среду лондонцы после тяжелой выездной победы в Германии (единственный гол в самой концовке) снова не дали забить леверкузенскому «Байеру», да и сами не отличились. Унылые нули на Туманном Альбионе на фоне настоящего триллера в Германии.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Арсенал» по-прежнему не знает горечи поражений.

Источник: Reuters

«ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН» (Франция)

Действующий победитель Лиги чемпионов уверенно идет навстречу второму «ушастому» трофею кряду. Вслед за «Челси» команда Луиса Энрике грохнула в четвертьфинале еще один английский клуб — «Ливерпуль». Причем шансов у чемпионов Англии не было совсем: и на выезде, и дома мерсисайдцы получили по два безответных мяча и лишились возможности зацепиться хоть за один трофей в сезоне-2025/26. Для тренера «красных» Арне Слота это приговор.

Ну, а мы лишний раз порадуемся за вратаря парижан Матвея Сафонова! Первый номер сборной России отстоял на ноль три встречи ЛЧ кряду и теперь станет первым отечественным голкипером, который сыграет в полуфинале главного клубного турнира Европы.

«АТЛЕТИКО» (Испания)

Банда Диего Симеоне продолжает кошмарить «Барселону» и теперь идет за «Арсеналом». За последние 12 лет «матрасники» уже третий раз выбивают «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов: в 2014-м и 2016-м каталонцы проиграли на стадии четвертьфинала — аналогичная история произошла и в этом розыгрыше турнира. Каталонцы уступили дома со счетом 2:0, однако на выезде дали бой мадридцам, и не хватило всего одного гола до перевода встречи в дополнительное время.

Отметим, что оба матча сопровождались судейскими скандалами, вызванными удалениями в составе «Барсы» и другими неоднозначными решениями арбитров, а также странными жалобами тренерского штаба «сине-гранатовых» на высоту газона на домашней арене «Атлетико»… В общем, футбольная драма.

Осталось пять решающих матчей

28 апреля, вторник:

«ПСЖ» — «Бавария»

29 апреля, среда:

«Атлетико» — «Арсенал»

5 мая, вторник:

«Бавария» — «ПСЖ»

6 мая, среда:

«Арсенал» — «Атлетико»

Все матчи полуфинальной стадии начнутся в 22:00 по московскому времени. Что касается решающего противостояния Лиги чемпионов, то оно пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» города Будапешт (19:00 мск).

Автор: Иван Орехов

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти