Четыре гола «Реалу» и скандальное удаление: «Бавария» идет за Сафоновым

Немецкая «Бавария» вновь победила мадридский «Реал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт фиксирует исторический успех мюнхенских звезд, которые, трижды отыгрываясь по ходу ответного противостояния, с пятой попытки одолели «королевский клуб» в главном клубном турнире Старого Света.
Битва статистических фактов
Главный из которых звучит так: в четырех последних двухматчевых противостояниях «Реал» неизменно выбивает мюнхенцев из ЛЧ. В последний раз «Бавария» смогла пройти «королей» в 2012 году, и после того успеха, одним из творцов которого был нынешний капитан немцев Мануэль Нойер, как отрезало. Полное доминирование «Реала».
Что ж, есть чем ответить и симпатизирующим «красным»:
- в текущем сезоне ЛЧ «Бавария» выиграла все пять встреч на «Альянц Арене»;
- как не упомянуть первую битву в Мадриде, в которой «Бавария» впервые победила на «Сантьяго Бернабеу» аж с 2001 года. Немецкая машина могла покинуть Испанию с двумя безответными мячами в активе, однако «сливочных» в игре оставил Килиан Мбаппе — 1:2;
- противостояние, главным героем которого стал 40-летний вратарь Нойер, поразило еще и тем, что в последний раз «Бавария» выходила победительницей из матча с «Реалом» в том самом апреле 2012-го.
Сумасшедшее начало встречи!
Так нахваливали Мануэля, а он «привез» уже на 35-й секунде. Чемпион мира 2014 года в своих лучших традициях далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на защитника — мяч перехватил Арда Гюлер и метров с тридцати отправил его в пустые ворота. Это самый быстрый гол в ЛЧ в истории «сливочных».
Похоже, стареет великий Нойер. Не так часто наказывают самого известного вратаря-гонялу за походы к центру поля. Сразу вспоминается шедевр Деяна Станковича: в 2011 году серб в футболке «Интера» закинул за шиворот Ману тоже на первой минуте. Мистика!
«Баварию» такое начало не шокировало — «ответка» прилетела быстро, когда Александр Павлович удачно замкнул подачу с углового. И тут плохо играет голкипер: подменяющий травмированного Тибо Куртуа украинец Андрей Лунин позволил продавить себя соперникам и не дотянулся до мяча. 1:1 уже на шестой минуте.
Голевая феерия продолжилась
К перерыву команды забили еще три. Долго Мбаппе штурмовал штрафную хозяев — француза успешно обезвреживали. Но вот с ударом Гюлера со штрафного справиться не удалось. Мяч пролетел над стенкой и нырнул в угол, не выручил Нойер — вновь «Реал» впереди! И вновь ненадолго: на 38-й минуте Гарри Кейн остался один в штрафной мадридцев, обработал мяч и разложил Лунина и «круглого» по разным углам.
Непонятно, почему «Бавария», возглавляемая Венсаном Компани (в прошлом — прославленным защитником «Манчестер Сити» и сборной Бельгии), не могла перестроиться на оборонительную тактику. Однако «Реал» забил еще: сначала Винисиус Жуниор попал в перекладину, а затем Мбаппе вышел один на один и забил 15-й мяч в 12 матчах нынешней ЛЧ.
Казнь «королей»
Не просел темп игры, да и зрелищность сохранилась во втором тайме. Браим Диас имел отличную возможность сравнять — его защитник накрыл, а Майкл Олисе не смутил Лунина двумя дальними ударами. Моменты у «Реала» были покруче, но Федерико Вальверде и Мбаппе не смогли упрочить преимущество мадридцев. В случае с выстрелом Килиана замечательную реакцию продемонстрировал Нойер, реабилитировавшись за «привоз» в дебюте.
Все шло к двум экстра-таймам в неравных составах: Эдуарду Камавинга менее чем за десять минут получил две желтые карточки (второй «горчичник» — глупейший, за то, что не отдавал мяч оппонентам) и оставил мадридцев вдесятером. Но дополнительного времени не случилось — на 89-й минуте Диас положил в дальний угол благодаря рикошету и свел «Альянц Арену» с ума. «Реал» раскрылся и получил четвертый от Олисе — безумные 4:3 после финального свистка и 6−4 по итогу.
История свершилась
С пятой попытки «Бавария» прорвалась через мадридский заслон! И вышла на «Пари Сен-Жермен». Нас ждет скрытый финал потрясающей Лиги чемпионов. А вот «Реал», который взбесился из-за удаления Камавинга (вторую красную получил Гюлер уже после встречи за споры), ждет разбор полетов и поиск нового тренера. Сомневаемся, что Альваро Арбелоа оставят во главе «королевского клуба», снова провалившегося в ЛЧ.
Кто еще в полуфинале?
«АРСЕНАЛ» (Англия)
Дела у «канониров» в Английской премьер-лиге (АПЛ) близки к катастрофе. Громадный отрыв от «Манчестер Сити» в золотой гонке почти растерян — впереди кульминация сражения за золото, которого на «Эмирейтс» не видели с 2004 года. ЛЧ для Микеля Артеты и его футболистов — отдушина, где над «Арсеналом» не насмехаются, а пока что хвалят. В среду лондонцы после тяжелой выездной победы в Германии (единственный гол в самой концовке) снова не дали забить леверкузенскому «Байеру», да и сами не отличились. Унылые нули на Туманном Альбионе на фоне настоящего триллера в Германии.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Арсенал» по-прежнему не знает горечи поражений.
«ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН» (Франция)
Действующий победитель Лиги чемпионов уверенно идет навстречу второму «ушастому» трофею кряду. Вслед за «Челси» команда Луиса Энрике грохнула в четвертьфинале еще один английский клуб — «Ливерпуль». Причем шансов у чемпионов Англии не было совсем: и на выезде, и дома мерсисайдцы получили по два безответных мяча и лишились возможности зацепиться хоть за один трофей в сезоне-2025/26. Для тренера «красных» Арне Слота это приговор.
Ну, а мы лишний раз порадуемся за вратаря парижан Матвея Сафонова! Первый номер сборной России отстоял на ноль три встречи ЛЧ кряду и теперь станет первым отечественным голкипером, который сыграет в полуфинале главного клубного турнира Европы.
«АТЛЕТИКО» (Испания)
Банда Диего Симеоне продолжает кошмарить «Барселону» и теперь идет за «Арсеналом». За последние 12 лет «матрасники» уже третий раз выбивают «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов: в 2014-м и 2016-м каталонцы проиграли на стадии четвертьфинала — аналогичная история произошла и в этом розыгрыше турнира. Каталонцы уступили дома со счетом 2:0, однако на выезде дали бой мадридцам, и не хватило всего одного гола до перевода встречи в дополнительное время.
Отметим, что оба матча сопровождались судейскими скандалами, вызванными удалениями в составе «Барсы» и другими неоднозначными решениями арбитров, а также странными жалобами тренерского штаба «сине-гранатовых» на высоту газона на домашней арене «Атлетико»… В общем, футбольная драма.
Осталось пять решающих матчей
28 апреля, вторник:
«ПСЖ» — «Бавария»
29 апреля, среда:
«Атлетико» — «Арсенал»
5 мая, вторник:
«Бавария» — «ПСЖ»
6 мая, среда:
«Арсенал» — «Атлетико»
Все матчи полуфинальной стадии начнутся в 22:00 по московскому времени. Что касается решающего противостояния Лиги чемпионов, то оно пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» города Будапешт (19:00 мск).
Автор: Иван Орехов
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти