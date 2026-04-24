УЕФА дисквалифицировал Престианни на 3 матча за расизм в адрес Винисиуса

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Контрольный, этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни на шесть матчей (три — условно) за проявление расизма в адрес нападающего «Реала» Винисиуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Футболисту также назначен испытательный срок на два года начиная с даты принятия решения. Наказание учитывает ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского «Реала». Решение УЕФА распространяется на клуб и сборную.
Встреча прошла в Лиссабоне 17 февраля и завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Автор единственного забитого мяча в матче Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого он пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления.
По информации испанских СМИ, Винисиуса на расовой почве мог оскорбить Престианни, которого позднее дисквалифицировали на ответную игру против «Реала». Встреча была прервана на 10 минут. В конце матча болельщики португальского клуба бросали в Винисиуса и других игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.