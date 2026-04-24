УЕФА дисквалифицировал Престианни на 3 матча за расизм в адрес Винисиуса

Встреча прошла в Лиссабоне 17 февраля и завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Автор единственного забитого мяча в матче Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого он пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления.