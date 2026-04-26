«Атлетико» потерял ключевого игрока на оба полуфинальных матча ЛЧ с «Арсеналом»

«Атлетико» не назвал точных сроков возвращения хавбека. По информации Marca, испанский футболист выбыл ориентировочно на месяц. Это означает, что Барриос не сыграет ни в одном из матчей ½ финала Лиги чемпионов против «Арсенала». В случае выхода «Атлетико» в финал у игрока будет шанс принять участие в решающем матче.