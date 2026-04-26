«Атлетико» потерял ключевого игрока на оба полуфинальных матча ЛЧ с «Арсеналом»

Барриос впервые вышел в стартовом составе после восстановления от аналогичного повреждения в матче 32-го тура Примеры против «Атлетика» из Бильбао (3:2). Однако игрок покинул поле уже на 60-й минуте, снова почувствовав проблемы с мышцей.
Официальное медицинское заключение клуба подтвердило худшие прогнозы:
«Пабло Барриос получил мышечное повреждение левого бедра в матче с “Атлетиком”. Полузащитник прошел обследование под руководством медицинского штаба клуба, которое подтвердило травму. Игрок будет проходить курс физиотерапии и заниматься реабилитацией в тренажерном зале. Сроки возвращения на поле будут определяться динамикой восстановления».
«Атлетико» не назвал точных сроков возвращения хавбека. По информации Marca, испанский футболист выбыл ориентировочно на месяц. Это означает, что Барриос не сыграет ни в одном из матчей ½ финала Лиги чемпионов против «Арсенала». В случае выхода «Атлетико» в финал у игрока будет шанс принять участие в решающем матче.
22-летний Барриос в текущем сезоне провел 35 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.