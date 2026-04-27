Энрике перед матчем с «Баварией» назвал «ПСЖ» сильнейшим в Европе

«Это две лучшие команды в Европе, хотя у “Арсенала” тоже отличный сезон. В плане стабильности “Бавария”, возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но по тому, что мы показываем, нет команды лучше нас. После непопадания в первую восьмерку на основном этапе я уже говорил, что сейчас нет команды лучше», — приводит слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport. «Когда играешь в полуфинале Лиги чемпионов, не нужно тренировать. Не нужно мотивировать, наоборот, нужно успокаивать. Речь идет о балансе. “Бавария” — одна из тех команд, за которыми мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего плана, и (Венсан) Компани — один из них», — добавил он.