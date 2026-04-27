Энрике перед матчем с «Баварией» назвал «ПСЖ» сильнейшим в Европе

Энрике перед матчем с «Баварией» в ЛЧ назвал свою команду сильнейшей в Европе.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал свою команду лучшей в Европе перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».

Встреча пройдет во вторник в Париже и начнется в 22:00 мск. Ранее команды встречались в рамках основного этапа, тогда мюнхенцы одержали гостевую победу со счетом 2:1.

«Это две лучшие команды в Европе, хотя у “Арсенала” тоже отличный сезон. В плане стабильности “Бавария”, возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но по тому, что мы показываем, нет команды лучше нас. После непопадания в первую восьмерку на основном этапе я уже говорил, что сейчас нет команды лучше», — приводит слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport. «Когда играешь в полуфинале Лиги чемпионов, не нужно тренировать. Не нужно мотивировать, наоборот, нужно успокаивать. Речь идет о балансе. “Бавария” — одна из тех команд, за которыми мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего плана, и (Венсан) Компани — один из них», — добавил он.

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заявил, что на поражение от «Баварии» в матче основного этапа повлияли травмы игроков и нелучшая форма команды.

«Я помню тот матч, мы были не так хороши, как они, к тому же были травмы. Во втором тайме мы показали, что способны на все и можем их обыграть, но не сумели реализовать моменты. В прошлом сезоне у нас было много матчей, в начале этого сезона мы немного устали. Сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале этого сезона. Я чувствую себя прекрасно, я в хорошей форме.», — сказал он.

