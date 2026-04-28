Сафонов считает, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварией».
«Сыграют две топ-команды. Победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. Почему-то мне кажется, что это будет “Бавария”. Раньше была фраза, что в футбол играют все, а побеждают немцы. Мюнхенцы сейчас — это просто машина! Они смяли “Реал”.
Даже пару дней назад был наглядный пример, когда команда проигрывала в три мяча, но вышли ведущие игроки и победили. У «ПСЖ» тоже сумасшедшая атака, но у них защита хуже. Немцы в этом смысле по атаке не хуже, это более сбалансированная команда, у которой нет слабых мест", — сказал Сафонов Metaratings.ru.
Первый полуфинальный матч между командами состоится 28 апреля в Париже и начнётся в 22:00 по московскому времени. Ответная игра в Мюнхене запланирована на 6 мая (22:00).