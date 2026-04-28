Сафонов и Нойер: кто из них круче прямо сейчас? Сравниваем вратарей «ПСЖ» и «Баварии»

Матвей Сафонов сейчас — один из лучших голкиперов в Европе. А сравнится ли вратарь «ПСЖ» в своей форме с 40-летним Мануэлем Нойером, который будет его оппонентом в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов?
Борьба немца с травмами
Нойер — безоговорочный номер один для «Баварии». В последние годы Мануэля часто беспокоят травмы, но даже после самых тяжелых повреждений (например, перелома голени в декабре 2022-го, из-за которого он пропустил почти год) он неизменно возвращался в основной состав, а его сменщики снова отправлялись в запас.
Не сказать, что Нойер этого не заслужил, — он действительно очень сильный голкипер. По статистике видно, что Мануэль в последние годы немного сдал, но лишь относительно своего собственного уровня. В общей картине у него по-прежнему элитные цифры.
В текущем сезоне Нойер снова борется с травмами: пропустил семь матчей из-за повреждений. Еще шесть раз он оказывался на скамейке в результате ротации. В последнее время все больше разговоров о том, что Ману нужно больше отдыха: об этом говорил, например, Оливер Кан — и даже рассказал, что сам часто просил отдых перед важными отрезками сезона. Такого же мнения придерживается Ули Хенесс — он вообще надеется, что Нойер останется в «Баварии» еще хотя бы на год и поможет плавно подвести к основе Йонаса Урбига.
Нойер не участвовал в матче против «Штутгарта» 19 апреля — все ради того, чтобы быть в полной готовности на матч полуфинала Кубка Германии против «Байера» 22 апреля. А потом Мануэль отдыхал во время перестрелки с «Майнцем» (3:4) 25 апреля — конечно, для подготовки к матчу с «ПСЖ», который пройдет уже сегодня.
Мануэль в этом сезоне выступает не на самом высоком уровне, но это, вероятно, связано со сверхатакующим стилем «Баварии» — команда чаще атакует и много рискует, что выливается в голевые моменты у оппонентов. На счету Нойера 11 сухих матчей, а доля отраженных мячей равна 70,9 процента. В среднем немец пропускает ровно по одному голу за матч — это неплохой показатель для топ-5 лиг. Однако у Сафонова эти показатели лучше!
Сафонов и конкуренция
Матвей начинал сезон вторым номером — «ПСЖ» заходил в сезон с Люкой Шевалье в качестве основного голкипера. Шанс Сафонову дала травма конкурента, когда он пропустил декабрьский матч с «Ренном». Позже Шевалье вернулся в состав, когда травму получил уже сам Матвей. Однако, как только россиянин восстановился, то тут же вернулся в основной состав.
Переломным моментом стал матч за Межконтинентальный кубок с «Фламенго»: это был четвертый подряд матч, который Матвей проводил в основе. Результат получился сумасшедшим: Сафонов в послематчевой серии пенальти отразил четыре удара, поставил рекорд и завоевал сердца миллионов фанатов. Попутно он получил травму — последний удар отражал уже с ней. Пришлось пропустить несколько матчей, но именно эта игра словно убедила Луиса Энрике в том, что первым номером должен быть Сафонов.
Между тем не сказать, что Матвей безупречен. Как раз в последнее время стали появляться оплошности: например, в матче с «Тулузой» в начале апреля он позволил сопернику забить. А во встрече с «Анже» он в одном из эпизодов неуверенно сыграл на выходе после подачи — тут удалось избежать гола, но порцию критики он все-таки получил.
Тем не менее все указывает на то, что Матвей и в ближайшее время будет основным вратарем и обязательно примет участие в матчах с «Баварией».
Так кто же лучше?
Кого бы мы взяли в свою команду прямо сейчас: Нойера или Сафонова? Для многих ответ будет очевиден, но на деле все не так просто. Сравним вратарей по ключевым показателям.
|Статистика
|Сафонов
|Нойер
|Матчи
|21
|33
|Сухие матчи
|11
|11
|Пропущенных голов
|19
|33
|Пропущенных голов в пересчете на 90 минут
|0,90
|1,00
|% сейвов
|72,1
|70,9
|Данные: FBRef
Немец провел больше матчей, но у обоих вратарей одинаковое количество матчей на ноль. Тут Матвей в выигрыше — он не пропустил мячей более чем в половине встреч, тогда как у Нойера — ровно треть.
Мануэль — абсолютная легенда, но прямо сейчас Сафонов во многом его превосходит. Конечно, Нойер уже близится к футбольной пенсии — месяц назад ему исполнилось 40 лет, — но это не отменяет успехов Матвея. Будем надеяться, что россиянин продолжит играть на том же уровне и дальше.