Сафонов и Нойер: кто из них круче прямо сейчас? Сравниваем вратарей «ПСЖ» и «Баварии»

В текущем сезоне Нойер снова борется с травмами: пропустил семь матчей из-за повреждений. Еще шесть раз он оказывался на скамейке в результате ротации. В последнее время все больше разговоров о том, что Ману нужно больше отдыха: об этом говорил, например, Оливер Кан — и даже рассказал, что сам часто просил отдых перед важными отрезками сезона. Такого же мнения придерживается Ули Хенесс — он вообще надеется, что Нойер останется в «Баварии» еще хотя бы на год и поможет плавно подвести к основе Йонаса Урбига.